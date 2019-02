Glapiński: Największym wyzwaniem w 2019 r. będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego

– Największym wzywaniem w 2019 roku dla polskiej gospodarki będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego wobec ogólnoświatowego spowolnienia – mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas otwarcia konferencji „Gospodarcze otwarcie roku 2019”. Jak dodał, wzrost PKB w Polsce w 2019 r. ukształtuje się w przedziale 3,6-4 proc.

Celem konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą jest przede wszystkim przedstawienie najważniejszych wyzwań, jakie stoją w tym roku przed polskimi przedsiębiorcami i naszą gospodarką.



Glapiński podkreślał, że europejska gospodarka weszła w fazę chronicznego spowolnienia, tymczasem to, co dzieje się z polską gospodarką, zasługuje na miano cudu gospodarczego i utrzymanie tego stanu będzie największym wyzwaniem w tym roku. Prezes NBP mówił, że od kilku lat „trwa coś, co z całą pewnością można nazwać cudem gospodarczym i tak to będzie nazywane w podręcznikach”.



Glapiński tłumaczył, że ten cud polega na tym, że mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy w całkowicie stabilnej, zrównoważonej gospodarce. W zeszłym roku według nieoficjalnych danych wzrost polskiej gospodarki szanowany jest na 5,4 proc. Adam Glapiński mówił, że jeśli w tym roku wzrost utrzymamy w przedziale 3,6 – 4 procent – „to będzie kontynuacja tego cudu, bo tempo będzie wysokie przy braku inflacji”.



– Jeśli w tym roku utrzymamy się w przedziale 3,6 do 4, różnie można przewidywać - i to 4 jest możliwe i to 3,6 też może się zdarzyć – powiedział.

Z kolei minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślał, że największymi wyzwania dla polskiej gospodarki w tym roku będzie jej nieunowocześnianie. Minister tłumaczył, że „przestawienie na tory innowacyjności polskiej gospodarki jest najważniejszym wyzwaniem i w tym kierunku idą najważniejsze wysiłki rządu”.

Kwieciński dodał, że dobrze by było dla procesów inwestycyjnych, aby jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wprowadzić zmiany w planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Minister zwracał też uwagę na wyzwania dla polskiej gospodarki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także na ważne wydarzenie, jakim będą negocjacje związane z nową perspektywą finansową dla Unii Europejską.



Z kolei prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski uznał, że niepokojący dla polskiej gospodarki jest brexit i jego konsekwencje ze względu na silne powiązania polskiej gospodarki z brytyjską oraz znaczną grupą Polaków pracującą w Wielkiej Brytanii. Prezes KIG podkreślał, że konsekwencje są trudne do przewidzenia, ponieważ proces brexitu jest niejasny.



Arendarski zwracał też uwagę, że dużym wyzwaniem dla Polski będzie podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki i rozwijanie współpracy z Chinami.