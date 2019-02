Kilkudziesięciu zatrzymanych za groźby karalne wobec polityków. „Potem twierdzą, że to były żarty”

Od początku roku policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, podejrzanych o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców i polityków. Wobec dziesięciu zastosowano środki zapobiegawcze, a cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Wśród zatrzymanych są też osoby, które znieważały i nawoływały do popełnienia zbrodni czy pochwalały popełnienie przestępstwa.



Zatrzymani, jak wyjaśnia rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, grozili politykom przez internet, telefonicznie, a także publicznie.



– Były to osoby, które groziły, czy tez wypisywały różnego rodzaju słowa, zdania, które mogą mieć charakter gróźb karalnych wobec samorządowców ze wszystkich opcji politycznych – mówi Mariusz Ciarka.



– Wyjaśnienia zatrzymanych potwierdzają, że te osoby często działają pod wpływem emocji. Przeważnie mówią, że dokonują tego pod wpływem impulsu, nerwów – dodaje rzecznik.

źródło: IAR

– Po zatrzymaniu często tłumaczą, że to był dowcip, żart, emocje, którymi się unieśli, że nigdy w życiu nie widzieli danego prezydenta, czy samorządowca, że są z innej części Polski. My to wszystko traktujemy bardzo poważnie i pozostawiamy pod rozwagę prokuratorów i sądów – przestrzega Ciarka.Za kierowanie gróźb karalnych grozi do dwóch lat więzienia.