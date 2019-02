Spotkanie w Brukseli w sprawie Mierzei Wiślanej z inicjatywy Polski

Urzędnicy Komisji Europejskiej nie kwestionują samego projektu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną – informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O spotkanie z Komisją Europejska w sprawie Mierzei Wiślanej wnioskowała strona polska – podała Polska Agencja Prasowa powołując się na źródło unijne.

Resort gospodarki morskiej podał, że Komisja Europejska poprosiła o spotkanie na szczeblu eksperckim i technicznym, by omówić kwestię raportu oddziaływania na środowisko kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Unijni urzędnicy nie kwestionują natomiast samego projektu budowy kanału.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że w ostatnim czasie trwała wymiana pism miedzy Polską a KE w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Źródło unijne, na które powołuje się PAP, powiedziało, że spotkanie ma się odbyć z inicjatywy polskiej.



– Polska prosiła o to spotkanie. Polska chce porozmawiać o szczegółach technicznych dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej. Spotkanie jest z inicjatyw Polski – powiedział rozmówca agencji w Brukseli.



Wcześniej rafio RMF FM informowało, że Komisja Europejska wysłała do przedstawicieli polskich władz list z prośbą o pilne spotkanie w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Wątpliwości miały wzbudzić różnice w sformułowaniach użytych w poszczególnych dokumentach.

źródło: pap

Rzecznik KE , Enrico Brivio, potwierdził, że Komisja Europejskautrzymuje regularne kontakty z polskimi władzami w sprawie projektu przekopu Mierze Wiślanej. – Planowane jest spotkanie techniczne w celu rozwiązania kwestii technicznych związanych z projektem – poinformował Brivio.Rzecznik dodał, że w grudniowym piśmie Komisja prosiła o wstrzymanie prac motywując to „obawami dotyczącymi właściwej oceny oddziaływania na środowisko”.