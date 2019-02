Zabił psa sąsiadki młotkiem, a następnie wrzucił zwierzę do rzeki. Grozi mu 5 lat więzienia

Do pięciu lat więzienia grozi 60-letniemu mieszkańcowi gminy Kłodzko (Dolnośląskie), który jest podejrzany o zabicie psa. Mężczyzna miał uśmiercić czworonoga sąsiadki.

Jak poinformowała w środę PAP Wioletta Martuszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, według ustaleń policji mężczyzna zabił psa młotkiem, a następnie wrzucił go do rzeki.



Informację o tym, że dokonano takiego przestępstwa, przekazała policji sąsiadka 60-latka, do której pies należał.



Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd może również nałożyć na niego zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat i orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie nawet do 100 tys. zł - dodała policjantka.

#wieszwiecej Polub nas