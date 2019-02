Policjanci szukają chłopca. Jego szybka reakcja uratowała życie mężczyźnie [WIDEO]

Do policjantów podbiegł chłopiec i poinformował, że obok galerii handlowej upadł mężczyzna, który nie rusza się i nie oddycha. 47-latkowi szybko udzielono pomocy i zabrano go do szpitala. Funkcjonariusze chwalą zachowanie dziecka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około południa. Funkcjonariusze kontrolowali rejon uzdrowisk w Kołobrzegu. W pewnym momencie do radiowozu podbiegł chłopiec i powiedział, że obok galerii upadł mężczyzna, nie rusza się i nie oddycha.



Policjanci we wskazanym przez chłopca miejscu znaleźli leżącego mężczyznę. Jak się okazało, 47-letni mieszkaniec Wrocławia był na spacerze z żoną i nagle osunął się na ziemię.



Funkcjonariusze wezwali załogę pogotowia ratunkowego i przystąpili do reanimacji. Czynności życiowe mężczyzny udało się przywrócić. Na miejsce przybyła karetka pogotowia, a poszkodowany trafił do szpitala.



Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Na nagraniu widać chłopca podbiegającego do radiowozu, który przekazuje policjantom informacje o osobie potrzebującej pomocy.



Według opinii policjantów chłopiec może mieć około 9 lat. Jak twierdzą, jego zachowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie i pochwalę. To dzięki jego błyskawicznej reakcji policjanci mogli przystąpić do czynności ratowniczych.



– Policjanci chcieliby wyróżnić chłopca, jednak nie są w stanie go namierzyć. Mamy nadzieję, że sam się do nas zgłosi – przekazała podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

