Jonny Daniels: Informacja o zdewastowaniu cmentarza w Świdnicy to fake news

Prezes fundacji From The Depths Jonny Daniels określił w środę informacje o zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy jako fake news. Retorycznie zapytał, czy nie jest to „kreowanie antysemityzmu”.

„Czytając artykuły czułem, że coś jest nie tak, opisy były podobne do tego co słyszałem w przeszłości i byłem naprawdę zdenerwowany widząc, że w rzeczywistości to nie było nic więcej niż informacja bezmyślnie powtórzona z czasów, gdy robiłem te zdjęcia cztery lata temu” – napisał na Facebooku Daniels we wpisie, który rozpoczął od pytania „Kreowanie antysemityzmu?”.



„Jednak artykuły jasno stwierdzają, że powodem »zdewastowania« był obecny »kryzys« między Polską i Izraelem” - zauważył. „Mamy wystarczająco problemów i antysemityzmu bez zmyślania go” – dodał. Wezwał również media do dokładnego sprawdzania swoich źródeł.



Jednocześnie Daniels podkreślił, że ważne jest, by odnotować, iż „w tych samych artykułach była informacja o graffiti na zewnętrznym murze żydowskiego cmentarza we Wrocławiu, co jest haniebne i powinno zostać potępione”.

Pod swoim wpisem na Facebooku prezes fundacji From the Depths zamieścił hashtag #fakenews.Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski wezwał w środę na Twitterze izraelski portal Times of Israel do usunięcia fragmentu tekstu o dewastacji żydowskiego cmentarza w Świdnicy. Dodał: „To jest zwykłe kłamstwo”. W środę media izraelskie m.in. Times of Israel podały, że żydowskie cmentarze w Polsce zostały niedawno zdewastowane.