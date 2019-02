Polacy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję m.in. do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w szkołach

Sztuczna inteligencja (AI) ma potencjał, żeby zastosować ją nie tylko w przemyśle czy rynku pracy, ale także w administracji publicznej. Instytut badawczy NASK pracuje nad tym, żeby sztuczna inteligencja mogła wykrywać niechciane treści czy ataki hakerskie. Instytut chce wykorzystać AI także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która ma połączyć szybkim internetem 26 tys. szkół.

– Sztuczna inteligencja to temat krytyczny z punktu widzenia rozwoju całej Polski – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prof. Jacek Leśkow, dyrektor NASK.



– Widzimy olbrzymie pole do zastosowania jej w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, ale również funkcjonowania administracji. Przykładem jest sieć edukacyjna OSE, którą właśnie konstruujemy. Jednym z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży szkolnej w sieci jest pornografia. Można sobie wyobrazić klasyfikator, który automatycznie będzie ostrzegać przed niebezpieczną zawartością – dodał.



Profesor podkreślił, że obecnie nad potencjalnymi zastosowaniami AI dla polskiej gospodarki pracują duże agencje rządowe i co najmniej trzy ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Cyfryzacji.

Zdaniem Leśkowa, „zastosowanie tej technologii znacznie zaważy w przyszłości na tempie wzrostu gospodarczego wielu państw”.Z rekomendacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że rozwój sztucznej inteligencji to dla Polski szansa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Mogłoby to pomóc osiągnąć poziom PKB zaplanowany na lata 2035-2036 już pięć lat wcześniej.– Pracujemy teraz nad standardem, który od 2021 roku będzie już standardem cyfryzacji państwa. Skończą się papiery, a wszystkie urzędy będą działały w oparciu o dokument elektroniczny – oznajmił Leśkow.Podkreślił, że „w skali Polski, gdzie około miliona osób pracuje w urzędach administracji państwowej, samorządowej czy w spółkach zależnych samorządów, to będą olbrzymie oszczędności czasu”.