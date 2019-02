Magierowski o rzekomej dewastacji cmentarza żydowskiego w Świdnicy: To zwykłe kłamstwo

Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski wezwał w środę na Twitterze izraelski portal Times of Israel do usunięcia fragmentu tekstu o dewastacji żydowskiego cmentarza w Świdnicy. Dodał: „To jest zwykłe kłamstwo”. W środę media izraelskie m.in. „Times of Israel” podały, że żydowskie cmentarze w Polsce zostały niedawno zdewastowane.

W Świdnicy znajdują się pozostałości po starym cmentarzu żydowskim, który od dawna nie jest użytkowany. Jak powiedziała w środę PAP rzeczniczka świdnickiego magistratu Magdalena Dzwonkowska pozostałości tego cmentarza znajdują się na terenie parku. – Nie mamy żadnych informacji o tym, że to miejsce jest dewastowane – oznajmiła.



Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy Magdalena Ząbek poinformowała, że policja również nie otrzymała zgłoszenia o dewastacji starego cmentarza żydowskiego.



„Właśnie rozmawiałem z zastępcą burmistrza Świdnicy, #Polska. NIC nie stało się na #żydowskim #cmentarzu w tym mieście. To jest zwykłe kłamstwo. Proszę usunąć ten fragment tekstu” – napisał Magierowski na Twitterze.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W środę media izraelskie, m.in. „Times of Israel” i „Jerusalem Post” podały, że żydowskie cmentarze w Polsce zostały niedawno zdewastowane. Jak napisał „Jerusalem Post” „w trakcie nowego dyplomatycznego kryzysu między (tym) krajem i Izraelem o współudział w Holokauście”.W Świdnicy „co najmniej 15 nagrobków zostało zmiażdżonych w ubiegłym tygodniu na lokalnym żydowskim cmentarzu” – czytamy w „Jerusalem Post”. „Inne nagrobki zamalowano czarnym graffiti, z czego jedno z pentagramem – symbolem związanym z satanizmem” – dodano.