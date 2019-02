Ambasador USA w Polsce: Israel Katz powinien przeprosić za swoje słowa

Israel Katz, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela, powinien przeprosić za swoje słowa – uważa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Ambasador USA pytana w środę przez dziennikarzy, czy premier Izraela Benjamin Natanjahu powinien przeprosić za słowa członka swojego rządu, odparła: „Nie. Myślę, że osoba, która je wypowiedziała, powinna przeprosić”. Dopytywana, czy Israel Katz powinien w związku z tym przeprosić, powiedziała: „Tak, to zasługuje na przeprosiny”.



Amerykańska ambasador dodała, że do naprawy relacji potrzebny jest dialog oraz informacja na temat działań, których celem jest eliminacja antysemityzmu. Jej zdaniem Polska czyni wysiłki i ważne jest, żeby Izrael to wiedział.



Israel Katz, pełniący obowiązki szefa izraelskiego MSZ, odnosząc się w niedzielę do słów przypisanych przez media izraelskie premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu stwierdził: „Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir (b. premier Izraela), któremu Polacy zamordowali ojca – »Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki«”.

źródło: IAR

Stany Zjednoczone wezwały Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. „Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy” – oświadczył Departament Stanu w stanowisku przekazanym Polskiemu Radiu.