Francja: Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o słowny atak na filozofa Finkielkrauta

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kierowanie obelg o treści antysemickiej pod adresem znanego filozofa Alaina Finkielkrauta, do czego doszło w sobotę w Paryżu podczas protestów „żółtych kamizelek” – poinformowała w środę paryska prokuratura.

Mężczyznę zatrzymano we wtorek wieczorem.



Podejrzany, sprzedawca telefonów w departamencie Dolny Ren, jest mężczyzną najbardziej widocznym na nagraniu wideo z awantury, jaka wywiązała się w sobotę podczas protestów - poinformowało policyjne źródło.



Wiele telewizyjnych kanałów informacyjnych we Francji pokazało nagranie, na którym demonstranci wykrzykują pod adresem Finkielkrauta: „Brudni syjoniści!”, „Francja jest nasza!”, „Drań!” i „Spadaj, brudny, gówniany syjonisto!” (Barre toi, sale sioniste de merde).



Finkielkraut, konserwatywny filozof, pisarz i publicysta, powiedział w wywiadzie dla dziennika „Le Parisien”, że na ulicy, w pobliżu swojego domu, zobaczył „żółte kamizelki” i z ciekawości podszedł do grupy demonstrantów, którzy obrzucili go wyzwiskami. Finkielkraut powiedział, że poczuł, iż otoczyła go „nienawiść absolutna”.

źródło: pap

W niedzielę prokuratura w Paryżu powiadomiła, że wszczyna dochodzenie w sprawie słownych napaści i antysemickich inwektyw pod adresem Finkielkrauta, których dopuścili się członkowie ruchu „żółte kamizelki” podczas sobotniego marszu. Wstępne dochodzenie wszczęto w sprawie „publicznego znieważenia ze względu na pochodzenie, przynależność etniczną, narodowość, rasę lub religię”.Zniewagi wywołały falę potępienia przez całą klasę polityczną we Francji – zwraca uwagę AFP. Ponad 20 tys. osób zebrało się we wtorek na Placu Republiki w Paryżu, by zaprotestować przeciwko fali antysemickich ataków, których sceną była w ostatnich tygodniach Francja. Marsze i wiece odbyły się też w innych miastach Francji: Strasburgu, Lille, Tuluzie i Marsylii.AFP wskazuje, że w ostatnim czasie we Francji doszło do wielu antysemickich aktów. W nocy z poniedziałku na wtorek w Quatzenheim w departamencie Dolny Ren na północnym wschodzie kraju, na cmentarzu żydowskim sprofanowanych zostało 96 grobów.