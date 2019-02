Wiosna? Nie tak prędko. Środa pochmurna i deszczowa

W dwunastu województwach jazdę kierowcom utrudnią opady mżawki lub deszczu – poinformowała w środę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych godzinach możemy się spodziewać dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami.

Opady deszczu i mżawki występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województw: lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Dodatkowo na terenie Małopolski występuje mgła.



W najbliższych godzinach możemy się spodziewać dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Wystąpią również przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, natomiast wysoko w górach - śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st., 4 st. na Kaszubach i krańcach wschodnich do 9 st. na Dolnym Śląsku, w obszarach podgórskich Karpat od 2 st. do 4 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i północy, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg krajowych pracuje 25 pojazdów do zimowego utrzymania.

