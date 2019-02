Polacy wyróżnieni za projekt ekologicznego budynku

Studenci trzeciego roku architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostali wyróżnieni w międzynarodowym konkursie za projekt ekologicznego budynku w Katowicach. Według założeń pełni on funkcję oczyszczacza powietrza.

Projekt Karoliny Słomiany, Natalii Tadli oraz Kamila Wróbla został doceniony w międzynarodowym konkursie „La Ville Vertical” Vertical City Design Competition. Ich praca znalazła się w czwórce najlepszych.



Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzenie koncepcji oryginalnego budynku mieszkalnego, który mógłby być samowystarczalnym „miastem w mieście”. Przygotowując projekt w konkretnej lokalizacji uczestnicy mieli wziąć pod uwagę czynniki klimatyczne i geograficzne. Gliwiccy studenci wybrali pod swój projekt teren obecnego parkingu, przylegający do ulicy Młyńskiej i do placu Szewczyka w Katowicach, w sąsiedztwie dworca kolejowego.



– Projekt jest czysto ideowy, jest odpowiedzią na temat konkursu, ale tym samym zwracamy uwagę na problemy z zanieczyszczeniem powietrza w Katowicach i całej aglomeracji śląskiej. Budynek pełni funkcję oczyszczacza powietrza w mieście, co dla Katowic i całej aglomeracji śląskiej jest dziś niezwykle istotne – powiedziała w środę PAP Natalia Tadla.



Studenci chcieli stworzyć takie miejsce w centrum miasta, gdzie ludzie mogliby żyć jak na przedmieściach i korzystać z dobrodziejstw zieleni. Dlatego budynek został zaprojektowany tak, by służyć mieszkańcom jako ogród i przestrzeń, gdzie dostępne są produkty od lokalnych producentów. Zielony dach może być używany przez wszystkich, nie tylko przez mieszkańców. W budynku przewidziano też parking podziemny dla rowerów, wspierając w ten sposób ten ekologiczny sposób komunikacji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Proces eliminacji zanieczyszczeń i nadmiaru dwutlenku węgla z powietrza odbywa się dzięki roślinom, które znajdują się na co drugiej kondygnacji wieży. Rośliny te zostały wyselekcjonowane pod kątem ich efektywności w redukcji zapylenia powietrza, a te zielone kondygnacje stanowią równocześnie przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców – wyjaśniła Tadla.