Siedmioro dzieci zginęło w pożarze domu

Siedmioro dzieci zginęło we wtorek w pożarze domu na przedmieściach Halifaxu, stolicy kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja – poinformowała policja. Według okolicznych mieszkańców w domu tym mieszkała rodzina syryjskich uchodźców.

W wyniku pożaru ucierpieli również kobieta i mężczyzna, którzy zamieszkiwali dom. Zostali oni przewiezieni do szpitala. Stan mężczyzny lekarze określają jako zagrażający życiu.



Telewizja CBC podkreśla na swym portalu, że był to najtragiczniejszy w skutkach pożar domu w historii Nowej Szkocji.



Agencja Associated Press pisze, że w rodzinie, w której domu wybuchł pożar, było siedmioro dzieci, z których najmłodsze miało 3 miesiące, a najstarsze 17 lat.



Nie ma na razie informacji o przyczynach pożaru.

Halifax house fire kills 7 children of refugee familyhttps://t.co/usdZ3cM2St pic.twitter.com/hfywhpJX6U — Theresa Tedesco (@tedescott) 19 lutego 2019

