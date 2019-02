Rafalska: Jedynie w 1,5 tys. przypadków 500 plus zamieniono na pomoc rzeczową

W skali kraju jest jedynie 1,5 tys. przypadków, w których świadczenie pieniężne „500 plus” zostało z jakiegoś powodu zamienione na pomoc rzeczową – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Polską” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że to „margines marginesu”.

Rafalska pytana, czy uważa, że program 500 plus odniósł sukces - co kwestionuje opozycja utrzymująca, że przez niego nastąpiła dezaktywizacja zawodowa kobiet - odpowiedziała: „opozycja najpierw utrzymywała, że Polacy nie są gotowi na tego typu świadczenia; oskarżali polskie rodziny, że te pieniądze zostaną przeznaczone na różnego rodzaju używki, przypomnijmy słynne powiedzenie, że 500 plus przepiją i przepalą”.



Podkreśliła, że „żaden z tych zarzutów się nie potwierdził”. Jak mówiła, „dzięki temu programowi udało się wyeliminować zjawisko skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych”.



Dodała, że „rodzice inwestują w swoje pociechy, niektórzy odkładają te pieniądze, inni mogli sobie pozwolić pierwszy raz w życiu na wyjazd wakacyjny”.

źródło: PAP, „Gazeta Polska”

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że „w skali kraju jest jedynie 1,5 tys. przypadków, w których świadczenie pieniężne 500 plus zostało z jakiegoś powodu zamienione na pomoc rzeczową”. Rafalska oceniła, że to jest „margines marginesu”.Zaznaczyła, że rząd Zjednoczonej Prawicy od początku wierzył w polskie rodziny. – Analizując, jak one gospodarują pieniędzmi, mogę zdecydowanie powiedzieć, że nasz flagowy projekt odniósł ogromny sukces – podkreśliła.