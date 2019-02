Tesco zamyka kolejne sklepy w Polsce. Będą grupowe zwolnienia

Brytyjska sieć Tesco zamknie kolejne sklepy w naszym kraju. Będzie to oznaczało zwolnienia grupowe, które do końca marca mają dotknąć niemal 1300 osób. Przedstawiciele firmy wskazują, ze zamkną nierentowne sklepy.

W tym roku Tesco ma zamknąć 32 sklepy. – Stale analizujemy nasze placówki i podejmujemy odpowiednie decyzje, gdy nie widzimy możliwości poprawy rentowności sklepów. To decyzje trudne, ale niezbędne w sytuacji, gdy straty generowane przez te sklepy wpływają negatywnie na poziom zyskowności całej firmy w Polsce – przekonuje Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.



Branżowy serwis „Wiadomości Handlowe” zwraca uwagę, że Tesco od czterech lat stopniowo zmniejsza udział w rynku. Jeszcze w 2015 roku sieć miała niemal 450 sklepów, w tym roku ma ich zostać niemal o sto mniej.



Zdaniem ekspertów wpływ na to może mieć decyzja sprzed kilku lat o tym, żeby nie poszerzać swojej oferty o produkty typu premium. To – argumentują – sprzyja przyciąganiu szerszego grona - w tym również tych zamożniejszych – klientów.



Do końca marca zamknięte zostaną sklepy w: Bochni (ul. Proszowska), Bytomiu (Tarnogórska), Częstochowie (Sabinowska), Dąbrowie Tarnowskiej (Sucharskiego), Grudziądzu (Wyspiańskiego), Kluczborku (Byczyńska), Kłodawie Gorzowskiej (700-lecia), Kolbuszowej (Tarnobrzeska), Łapach (Sikorskiego), Łodzi (Natalii), Makowie Maz. (Pułaskiego), Ostrowie Wlkp. (Majorka), Parczewie (Harcerska), Pile (Wyspiańskiego), Pleszewie (Sienkiewicza), Polkowicach (Młyńska), Rawie Maz. (Konstytucji), Rawiczu (Kamińskiego), Ropczycach (Grunwaldzka), Rumi (Wybickiego), Skarżysku-Kamiennej (Piłsudskiego oraz Spółdzielcza), Skoczowie (Fabryczna), Świebodzicach (Wałbrzyska), Tczewie (Armii Krajowej), Toruniu (Wapienna), Turku (Konińska), Warszawie (Fieldorfa 37 oraz Sosnkowskiego), Wodzisławiu Śl. (26 Marca), Zgierzu (Łódzka) oraz Żabnie (Tarnowska).

