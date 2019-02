Sprzedaż w małych sklepach wzrosła o ponad 6 proc.

Wartość sprzedaży sklepów małoformatowych w styczniu tego roku wzrosła o 6,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem – wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku i Polskiej Izby Handlu przedstawionych przez „Gazetę Polską Codziennie”. Z kolei w stosunku do grudnia 2018 r. sprzedaż tradycyjna była mniejsza.

Małe sklepy za zakazem handlu w niedziele Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone. Drobni detaliści w zdecydowanej większości są... zobacz więcej

W styczniu łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wzrosła o 6,3 proc., chociaż liczba transakcji była o prawie 2 proc. niższa – wynika z raportu.



Z kolei w stosunku do grudnia 2018 r. obroty obniżyły się o 10,9 proc., a łączna liczba transakcji spadła o około 2 proc. Wynika to jednak z faktu, że zwyczajowo sprzedaż w styczniu w sklepach małoformatowych notuje najniższe wyniki zarówno pod względem liczby transakcji, jak i wartości sprzedaży.



Duże spadki niemal wszystkich kategorii widoczne są szczególnie w porównaniu z grudniem, kiedy to klienci więcej wydają na zakupy świąteczne i sylwestrowe. W styczniu 2019 r. w sklepach małoformatowych wartość sprzedaży wódek czystych wyniosła o 22 proc. mniej niż w grudniu, wydatki na przyprawy, mąkę czy czekolady spadły w tym czasie o około 30 proc., zaś wartość sprzedaży majonezu czy whisky była niższa o prawie 50 proc.

#wieszwiecej Polub nas