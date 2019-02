„Alarm!”: Przekręt „na repatrianta”. Wójt gminy z zarzutami

Urzędnicy z Niechlowa na Dolnym Śląsku i współpracujący z nimi przedsiębiorcy znaleźli sposób, jak można zarobić na repatriantach. Wybrali jednak metodę niezgodną z prawem. Efekt jest taki, że pani wójt Beata P. jest zawieszona i ma postawione zarzuty, a gmina musi oddać 2,5 mln zł nierozliczonej dotacji.

W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Głogowie aresztował na dwa miesiące panią wójt oraz kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy w Niechlowie Marcina J. To efekt śledztwa funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Urzędnicy są podejrzani o nieprawidłowości przy wykorzystaniu państwowej dotacji. Zdaniem prokuratury mieli oni m.in. poświadczyć nieprawdę w dokumentach dotyczących realizacji inwestycji finansowanej z budżetu państwa na pomoc repatriantom. Chodzi o dotację w wysokości około 2,5 mln zł.



Pieniądze miały być przeznaczone na adaptację i remonty budynków w Sicinach i w Lipowcu. Pierwsi repatrianci trafili tam w lipcu ubiegłego roku. Warunki mają dobre i są zadowoleni. Problemem jest jednak to, co działo się, zanim się tam osiedlili. Prokuratura podejrzewa urzędników i przedsiębiorców o zmowę przy realizacji zamówień. Śledczy ustalili, że inwestycję podzielono na mniejsze fragmenty tak, by uniknąć procedury przetargowej i zlecenia trafiły do konkretnych przedsiębiorców.

źródło: „Alarm!” TVP1, PAP

Zarzuty postawione dwojgu podejrzanym obejmują niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwo kredytowe i dotyczą lat 2017-2018. Beata P. i Marcin J. są podejrzani również o niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez zatwierdzenie do wypłaty 15 tys. zł za prace budowlane, mimo że nie zostały one ukończone.