Skandaliczne słowa szefa izraelskiego MSZ. Waszyngton apeluje o podjęcie dialogu

Stany Zjednoczone wezwały Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. „Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy” – oświadczył Departament Stanu.

Ambasador Mosbacher ostro o szefie MSZ Izraela Między bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska i Izrael, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze, jak wypowiedź izraelskiego ministra spraw... zobacz więcej

W niedzielę nowy minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz powiedział w jednej z izraelskich telewizji, że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. W odpowiedzi na te słowa polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał odbyć się w Jerozolimie. Następnie na prośbę Polski odwołano szczyt. Wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji skrytykowała też ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



W stanowisku Departamentu Stanu zaznaczono, że Waszyngton bardzo docenia współpracę z Polską przy organizacji ubiegłotygodniowego spotkania ministerialnego na temat Bliskiego Wschodu. „Doceniamy również zdecydowany udział Izraela w warszawskiej konferencji” – podały amerykańskie służby dyplomatyczne. Wyrażono przy tym nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do poszukiwania nowych sposobów na zaprowadzenie pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie.



Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich ocenił, że słowa szefa izraelskiego MSZ o genetycznym antysemityzmie Polaków są „bolesne dla ludzi, którzy lubią prawdę”. Zwrócił przy tym uwagę, że reakcja środowisk żydowskich na wypowiedź izraelskiego polityka była natychmiastowa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

– Jako duchowny mam obowiązek bardzo głośno mówić, kiedy ktoś mówi nieprawdę – podkreślił. Jak powiedział, słowa o „wyssanym z mlekiem matki antysemityzmie Polaków” oznaczają, że wszyscy Polacy są antyżydowscy, a to jest kłamstwo. – Słuchanie kłamstwa jest zawsze bolesne. I to jest bolesne dla części z nas jako obywateli polskich i także dla mnie jako rabina, jako Żyda – powiedział Schudrich.