Były współpracownik prezydenta Francji trafił do aresztu

Alexandre Benalla, były bliski współpracownik prezydenta Francji Emmanuela Macrona, został osadzony w tymczasowym areszcie. Ma to związek z prowadzonym dochodzeniem ws. stosowania przemocy podczas ubiegłorocznej manifestacji z okazji 1 Maja w Paryżu.

Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu 27-letniego Alexandra Benalli, zatrudnionego do lipca ub.r. w administracji prezydenckiej, w związku z niedotrzymywaniem przez niego warunków nadzoru prokuratorskiego. Wniosek o tymczasowe zatrzymanie złożyli kuratorzy Benalli.



Podczas rozprawy sąd w Paryżu podjął również decyzję o osadzeniu w areszcie innego współpracownika prezydenta Macrona – i prywatnie przyjaciela Benalli – Vincenta Crase. Był on zatrudniony w aparacie ugrupowania „La Republique en marche” – partii Emmanuela Macrona, która aktualnie sprawuje władzę we Francji.



Bezpośrednim powodem decyzji o areszcie tymczasowym było to, że 31 stycznia portal informacyjny Mediapart zamieścił na swych stronach potajemne nagranie kilku rozmów telefonicznych, jakie obaj mężczyźni przeprowadzili w dniu 26 lipca ub.r. Benalla i Crase byli wówczas objęci prokuratorskim zakazem jakichkolwiek kontaktów dwustronnych – przypomina agencja AFP. Cztery dni wcześniej postawiono im zarzuty stosowania przemocy podczas manifestacji w Paryżu.



Decyzja o osadzeniu w areszcie Benalli została oprotestowana przez jego adwokat, Jacqueline Laffont, która odwołała się od tej decyzji w imieniu klienta. – Został aresztowany dzisiaj w związku z rzekomymi knowaniami, jakich miał się rzekomo dopuścić siedem miesięcy temu. To po prostu śmieszne! – skomentowała decyzję sądu.



Obrona opiera swą linię na podważaniu nielegalnego charakteru nagrań rozmowy telefonicznej Benalla - Crase. Pochodzenie zapisu tych rozmów nie jest znane – wskazuje w komentarzu AFP. Agencja przypomina też, że od kilku miesięcy afery związane z osobą Alexandra Benalli koncentrują na sobie uwagę mediów we Francji i poważnie nadwerężają pozytywny wizerunek prezydenta Macrona.

Komisja przedstawi wnioski



W środę specjalna komisja prawna Senatu Republiki Francuskiej ma przedstawić swe wnioski w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania agencji i służb państwowych, których analizę podjęto po upublicznieniu nagrań z pierwszomajowej manifestacji w 2018 r.



W lipcu ub.r. „Le Monde” opublikował wideo z demonstracji w dniu 1 maja, na którym widać było, jak mężczyzna w hełmie policyjnym wyciąga z tłumu i szarpie młodą kobietę, a następnie bije leżącego mężczyznę. Sprawcę zidentyfikowano jako Benallę, który był wówczas odpowiedzialny m.in. za ochronę prezydenta.



W związku ze sprawą wszczęto wówczas śledztwo dotyczące „użycia przemocy przez osobę pełniącą służbę publiczną”, „nadużycia stanowiska” i „bezprawnego użycia symboli zarezerwowanych dla władz publicznych”. Wobec Benalli prowadzone jest również śledztwo ws. domniemanego bezprawnego posługiwania się licznymi paszportami dyplomatycznymi.

źródło: pap

28 grudnia komisja prawna Senatu ogłosiła, że zwróciła się do Pałacu Elizejskiego i rządu o wyjaśnienia, dlaczego były współpracownik prezydenta Emmanuela Macrona Alexandre Benalla mógł użyć paszportów dyplomatycznych po jego zwolnieniu. We francuskich mediach pojawiły się informacje, że Benalla – już po zwolnieniu w lipcu 2018 r. z Pałacu Elizejskiego w następstwie skandalu wokół jego osoby – używał paszportów dyplomatycznych w Afryce.Afera wokół Benalli doprowadziła do złożenia przez opozycję dwóch wniosków o wotum nieufności wobec rządu Macrona w ub.r. Gabinet jednak przetrwał głosowania dzięki większości, jaką ma w parlamencie prezydencka partia „La Republique en marche”.