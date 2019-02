Uciekła, by żyć w Państwie Islamskim. Straci brytyjskie obywatelstwo

Brytyjski rząd podjął decyzję o pozbawieniu obywatelstwa Shamimy Begum – nastolatki, która cztery lata temu uciekła z Londynu, by żyć w Państwie Islamskim. Kobieta apelowała o pomoc w sprowadzeniu jej do domu. Niedawno urodziła dziecko.

Shamima Begum miała 15 lat, gdy wraz z trzema towarzyszkami uciekła ze wschodniego Londynu. Przez Turcję dotarły na tereny kontrolowane przez samozwańczy kalifat. Niedawno, gdy Państwo Islamskie utraciło już niemal całe terytorium, trafiła do obozu dla uchodźców.



Niedawno zaczęła apelować o pomoc w umożliwieniu przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Begum, a także jej rodzina, apelowali o wsparcie również w związku z faktem, że kobieta urodziła dziecko. Wcześniej utraciła dwoje dzieci.



We wtorek rodzina kobiety otrzymała list, ujawniony w mediach społecznościowych przez prawnika. Znajduje się w nim informacja o wszczęciu procedury pozbawienia obywatelstwa. Kobiecie przysługuje prawo do apelacji.



Szef brytyjskiego MSW Sajid Javid od początku deklarował, że zrobi, co może, by zablokować kobiecie możliwość powrotu, a „priorytetem jest zapewnienie krajowi bezpieczeństwa”. Ponieważ jednak prawo międzynarodowe zakazuje sprawiania, by ludzie stawali się bezpaństwowcami, długo wydawało się, że będzie to dla rządu barierą. Teraz telewizja Sky News i gazeta „Daily Telegraph”, opierając się na swoich źródłach w MSW, informują, że resort uważa, iż kobieta ma też obywatelstwo Bangladeszu. Oficjalnego potwierdzenia ze strony rządu tego kraju jednak nie ma.

źródło: IAR

We wcześniejszej rozmowie z BBC kobieta zapewniała, że „nie ma paszportu wydanego przez Bangladesz” i nigdy tam nie była. Prawnik rodziny zapowiedział, że będzie się starał powstrzymać procedurę odebrania jej brytyjskiego obywatelstwa. W jednym z wywiadów Begum przekonywała też, że zamach w Manchesterze z maja 2017 roku, w wyniku którego zginęły 22 osoby, był właściwą odpowiedzią na naloty w Syrii.