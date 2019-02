Czołówka samochodów dostawczych. Nie żyją dwie osoby

Dwie osoby zginęły w wypadku dwóch samochodów dostawczych na drodze krajowej nr 66 na odcinku Zambrów - Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie). Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło we wtorek tuż przed godziną 19 w miejscowości Jabłonka Kościelna. Asp. Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformował, w wyniku zderzenia aut zginęło dwóch kierowców, pasażer jednego z samochodów został przewieziony do szpitala.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas wyprzedzania jeden z samochodów zderzył się czołowo z busem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Policjanci ustalają na miejscu okoliczności wypadku.



Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy: z Zambrowa drogą S8 na Kołaki Kościelne i dalej Kulesze Kościelne lub z Czyżewa drogą krajową nr 63.



Gawryluk poinformował, że utrudnienia w tym miejscu mają potrwać kilka godzin.

#wieszwiecej Polub nas