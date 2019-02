Ekspert: PiS unika eksperymentów. Postawiono na nazwiska gwarantujące dobre wyniki

– W trakcie wyborów samorządowych Prawo i Sprawiedliwość testowało, jak sprawdzają się kandydaci młodsi. Ci nie uzyskali spektakularnie rewelacyjnych wyników. (…) Wobec tego uznano, że gwarantami dobrych rezultatów będą powszechnie rozpoznawalni i doświadczeni politycy – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info dr hab. Jacek Zaleśny, politolog z UW. Komentował on ogłoszenie przez PiS pierwszych miejsc na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem Zaleśnego „PiS dysponuje wielością znakomitych i rozpoznawalnych polityków, cieszących się zaufaniem dużych grup społecznych. Na listę należy patrzeć przez pryzmat łączenia osób, które już funkcjonują w PE i pewnego wzmocnienia o nowe, rozpoznawalne, doświadczone i cieszące się powszechnym zaufaniem postacie”.



– Bez wątpienia kryteria doświadczenia i rozpoznawalności są istotne, jeśli chodzi o selekcję, która miała miejsce w PiS. Uznano, że młodsi politycy mają nabierać wiedzy i doświadczenia w ramach aktualnie powierzonych im ważnych zajęć. Nie byliby oni gwarancją dobrych wyników wyborczych i efektywnego piastowania stanowisk w PE – stwierdził politolog, dodając, że PiS „unika jakichkolwiek eksperymentów. Postawiono na nazwiska sprawdzone, gwarantujące dobre wyniki”.



– W trakcie wyborów samorządowych partia testowała, jak w tego typu elekcji sprawdzają się kandydaci młodsi. Nie uzyskali oni spektakularnie rewelacyjnych wyników. Może żaden z nich nie przegrał z kretesem, ale też żaden nie odniósł wielkiego sukcesu, a to za mało dla partii rządzącej, która zasadnie liczy na wzmocnienie swojej pozycji w PE i zwiększenie wpływu na podejmowane w nim decyzje. Wyraźnie widać, że młodsi kandydaci nie są kandydatami już dzisiaj mogącymi wygrywać, zyskiwać maksymalnie wysokie poparcie. Widać kontrast między nimi a politykami doświadczonymi, jak Beata Szydło czy Joachim Brudziński. Mimo wszystko to jest inny ciężar gatunkowy i nie czas na eksperymenty – stwierdził Zaleśny.

źródło: portal tvp.info

Jak uważa politolog, wejście do PE postaci z pierwszej ligi polskiej polityki nie osłabi potencjału PiS w kraju, a może go wzmocnić. Jego zdaniem „partia rządząca dysponuje wielością wartościowych zasobów ludzkich i wzmacniając znaczenie polskiej delegacji w PE, zarazem bez większego problemu jest w stanie uzupełnić wakaty w kraju osobami już dzisiaj w pełni gotowymi do realizacji powierzonych zadań”.