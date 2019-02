„Sejm Ustawodawczy 100 lat temu odpowiadał na pytania o przyszłość Polski”

Sejm Ustawodawczy odpowiadał na pytanie twórców niepodległości o przyszłość Polski; jego dorobek jest imponujący; uchwalono 571 ustaw – przypomniał we wtorek w Warszawie marszałek Sejmu Marek Kuchciński, tuż przed koncertem z okazji 100–lecia początku Sejmu Ustawodawczego.

– Twórcy naszej niepodległości stanęli przed niezwykle ważnym zadaniem. Postawili sobie pytanie: jaka ma być Polska? I na to pytanie właśnie musiał odpowiedzieć Sejm Ustawodawczy. Każda dziedzina życia wymagała nowych natychmiastowych regulacji, a społeczeństwo zbudowania więzi z ojczyzną odzyskującą wówczas, 100 lat temu, swój polityczny byt. A to był czas, gdy u bram Rzeczypospolitej stały wrogie armie, walczyliśmy o kształt naszej ojczyzny i o granice zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie – mówił Kuchciński.



– Walczyliśmy w obronie Przemyśla i Lwowa, walczyliśmy o Śląsk, o Wielkopolskę, o Wilno – podkreślił.



Marszałek przypomniał też, że w Sejmie Ustawodawczym zasiadali posłowie o odmiennych politycznych poglądach i doświadczeniu. – Ale wszystkich ich łączyło przekonanie, że Rzeczpospolita jest wartością najwyższą. Przekonanie, że warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność. A gwarantem tej wolności jest Sejm – powiedział Kuchciński. Podkreślił też, że dorobek Sejmu Ustawodawczego jest imponujący. – Uchwalono 571 ustaw – przypomniał.

– Pozwoliły one na administracyjne ujednolicenie kraju, odbudowę gospodarczą i rozwój życia społecznego. Przyjęte ustawodawstwo wyróżniało się niezwykle nowoczesnymi rozwiązaniami społecznymi. Największym dziełem Sejmu Ustawodawczego była przyjęta 17 marca 1921 roku konstytucja – pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza, wprowadzająca demokrację i sprawiedliwość społeczną oraz dwuizbowy parlament reprezentujący suwerena jako przedstawiciela narodu – mówił Kuchciński.



Dodał przy tym, że na otoku jednej z pierwszych srebrnych monet wybitych w II Rzeczypospolitej umieszczono napis „Dobro Rzeczpospolitej najwyższym prawem”. – Posłowie Sejmu ustawodawczego stanowiąc fundamentalne dla odrodzonej Polski prawa kierowali się właśnie tym starożytnym przeświadczeniem – ocenił.



Karczewski: Muzyka, poezja, literatura kształtowały polskość



Obecny na koncercie marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że „muzyka, poezja, literatura kształtowały polskość”. – Kształtowały polskiego ducha. On przetrwał, on wzmacniał, on był niezwykle istotny dla Polek i Polaków – powiedział Karczewski. Kultura, ale także przywiązanie Polaków do wolności – jak mówił – były ważne dla polskiego narodu także w latach odradzania się polskiego państwa po ponad 120 latach zaborów.



Przytoczył też słowa Józefa Piłsudskiego, które ten skierował do posłów na otwarcie Sejmu Ustawodawczego w lutym 1919 r. – Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwy, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem – cytował Piłsudskiego Karczewski.



źródło: pap

Na koncercie z okazji 100–lecia inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego i odnowienia parlamentaryzmu we współczesnej Polsce, który miał miejsce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, obecni byli m.in. wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i Kancelarii Prezydenta, także członkowie korpusu dyplomatycznego. Gości przywitał dyrektor teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski.Publiczność wysłuchała utworów wykonywanych przez Orkiestrę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją Jose Marii Florencio z udziałem solistów Jakuba Jakowicza (skrzypce) i Michała Szymanowskiego (fortepian).W programie znalazły się „Muzyka staropolska op. 24” Henryka Mikołaja Góreckiego, „Polonez koncertowy A–dur op. 21” Henryka Wieniawskiego, „Uwertura koncertowa E–dur op. 12” Karola Szymanowskiego, „Interludium symfoniczne z oratorium St. Stanislaus” Ferenca Liszta, preludium symfoniczne „Polonia” Edwarda Elgara; „Warsaw Concerto” Richarda Addinsella, „Mazur z opery Halka” Stanisława Moniuszki.