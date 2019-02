Wiarygodność głównym przekazem kampanii PiS do Parlamentu Europejskiego

– Jestem pewien, że listy PiS do PE są naprawdę dobrze zbudowane i pozwolą nam wygrać te wybory – ocenił europoseł Tomasz Poręba, który poprowadzi kampanię wyborczą PiS do PE. Podkreślił jednocześnie, że bardzo cieszy się, że szef MSWiA Joachim Brudziński zdecydował się kandydować do europarlamentu.

– Wystawiliśmy bardzo mocne listy do Parlamentu Europejskiego(...) Jestem pewien, że to są naprawdę dobrze zbudowane listy, które pozwolą nam wygrać te wybory po to, aby kontynuować tę dobrą zmianę już nie tylko w Polsce, ale również tam, w Unii Europejskiej – powiedział w programie „Gość Wiadomosci” eurodeputowany Tomasz Poręba. Szef sztabu PiS w kampanii do Parlamentu Europejskiego skomentował w ten sposób decyzję Komitetu Politycznego partii w sprawie „jedynek” i „dwójek” na listach do wyborów.



Europoseł został spytany, co będzie głównym motywem zbliżającej się kampanii i co łączy dwie kampanie – do wyborów samorządowych, której był szefem sztabu i do PE, którą również ma poprowadzić; europoseł odparł, że to dwie różne kampanie.



– Natomiast to, co na pewno te dwie kampanie będzie łączyć, to bardzo centralny przekaz, który konsekwentnie będziemy budować, oparty o naszą wiarygodność jako PiS, która jest naszym znakiem firmowym, jest czymś, co absolutnie nie podlega dyskusji: w dotrzymywaniu obietnic, czy realizowaniu wszystkich propozycji, które zostały Polakom przedstawione – zapowiedział.

– Myślę, że jesteśmy bardzo w tych propozycjach zaawansowani; 80-90 proc. z nich tak naprawdę zostało zrealizowanych. Będziemy o tym przypominać, że my jesteśmy taką formacją, która jak się umówi z obywatelami, to tego słowa dotrzymuje, czego nie można powiedzieć o naszych konkurentach politycznych – podkreślił Poręba.

Szef kampanii europejskiej PiS mówił również w programie o tym, jaki kształt powinna zdaniem Prawa i Sprawiedliwości mieć Unia Europejska po wyborach, które mogą przynieść spore zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.



– Te ostatnie pięć lat pokazują pewną erozję partii, środowisk, grup politycznych w Parlamencie Europejskim, które opowiadają się za taką federalistyczną Unią Europejską, takim superpaństwem – zauważył Poręba.



– My uważamy, podobnie jak coraz więcej partii(…), że Unia Europejska to powinien być bardzo dobrze funkcjonujący, współpracujący ze sobą zespół państw, które kierują się w swoich decyzjach suwerennym podejściem, a jednocześnie koordynowanym, w pewnych granicach, przez Komisję Europejską – stwierdził.



Poręba na uwagę, że jedną z największych niespodzianek na listach jest nazwisko Joachima Brudzińskiego, odparł: „Bardzo się cieszę, że Joachim zdecydował się kandydować, dlatego, że jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sposób bardzo skuteczny i bardzo pewny, reprezentujący dotychczas ważne polskie interesy w Brukseli”.



Europoseł zauważył, że Brudziński często bywał w Brukseli „w różnych tematach – związanych, czy to jeżeli chodzi o emigrację, czy to jeżeli chodzi o uchodźców, czy to jeżeli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskich granic”.



– Jestem przekonany, że jego doświadczenie, wiedza i naprawdę dobre kompetencje, którymi się charakteryzuje i z których jest znany, również pomogą nam tam – podkreślił Poręba.