Wystawa Oblicza Polski – oblicza Polaków „prezentuje Polaków przez szereg pokoleń”

– Ta wystawa prezentuje Polskę, prezentuje nas Polaków przez cały szereg pokoleń. Poczynając od I Rzeczypospolitej poprzez czas zaborów aż do współczesności – mówił prezydent Andrzej Duda na wernisażu wystawy „Oblicza Polski – oblicza Polaków” we wtorek w Pałacu Prezydenckim.

— Bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania, dlatego że jest to także okazja, żeby państwu podziękować. Podziękować za ten zeszłoroczny czas, kiedy prowadzone przez państwa instytucje kulturalne w różnych aspektach uczciły stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo mi na tym zależało, żebyśmy to święto obchodzili w różnych formułach. Ta formuła pokazania polskiej kultury, pokazania tego stulecia i pokazania Polski była bardzo ważna i ogromnie dziękuję za to, że państwo tę prośbę spełnili – powiedział prezydent zwracając się do obecnych na wtorkowym wernisażu dyrektorów instytucji kultury.



– Dziękuję, że w większości przypadków w tak piękny sposób, wyjątkowy to stulecie zostało uczczone, dając także naszym rodakom możliwość obcowania z kulturą, z tą kulturą bardzo wysoką, w różnych jej formach. (...) Myśmy się też tutaj w Pałacu Prezydenckim starali. Dziękujemy też ogromnie za pomoc, którą uzyskaliśmy od państwa. (...) Cieszę się ogromnie z multimedialnego, mobilnego muzeum, które przygotowaliśmy w ramach Kancelarii Prezydenta, które przez 112 dni jeździło po Polsce, odwiedziło 65 miejscowości, ponad 50 tys. osób zwiedziło to muzeum – podkreślił Andrzej Duda.

Jak mówił, wystawa polskiego malarstwa „Oblicza Polski – oblicza Polaków” została przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. – Prezentuje Polskę, prezentuje nas Polaków przez cały szereg pokoleń. Poczynając od pierwszej Rzeczypospolitej poprzez czas zaborów aż do współczesności (...) Ogromnie się cieszę, że będziemy mogli tę wystawę zobaczyć my dzisiaj, ale przede wszystkim, że będą tę wystawę mogły zobaczyć i głowy państw i goście, którzy odwiedzają Pałac Prezydencki – zaznaczył prezydent dodając, że wystawa „będzie zdobiła Pałac Prezydencki przez prawie rok do stycznia 2020 r.”.



Pałac Prezydencki | Wernisaż wystawy „Oblicza Polski – oblicza Polaków” przygotowanej przez @MNKrk. Ekspozycja ukazuje rodzimą historię, kulturę i postawy Polaków poprzez galerię różnorodnych portretów.



➡️ https://t.co/vfeex1F32F pic.twitter.com/T7CXL4cTQG — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 19, 2019

źródło: pap

Na wystawie można zobaczyć m.in. prace Jacka Malczewskiego, Zbigniewa Pronaszki i Leona Wyczółkowskiego, a także malarzy współczesnych takich jak Wiesław Szamborski i Romuald Oramus.