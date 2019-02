Producenci soków przeciw podniesieniu stawki VAT na napoje owocowe do 23 proc.

Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) i Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw negatywnie oceniają podwyżkę podatku VAT z 5 proc. do 23 proc. na napoje owocowe i warzywne – poinformowała Unia w oświadczeniu. Sprawą podwyżki akcyzy m.in. na soki zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa.

Organizacje rolnicze, branżowe, rolnicy i posłowie sejmowej komisji rolnictwa negatywnie ocenili ta propozycję propozycje ministerstwa finansów.



Nad propozycją zmiany wysokości o podatku od towarów i usług (VAT) pracuje obecnie resort finansów. Jak tłumaczył przedstawiciel tego ministerstwa, chodzi o zmianę „filozofii” wyznaczania stawek tego podatku. Teraz stawki VAT wyznaczane były w oparciu o kwalifikację statystyczną; nowe mają być wyznaczane na podstawie kwalifikacji celnej, która jest bardziej zrozumiała dla konsumentów.



Chodzi o to, by podobne grupy towarów opodatkowane były w tej samej wysokości np. wszystkie owoce i ich przetwory miałyby stawkę VAT w wysokości 5 proc. Do tej grupy włączone byłyby napoje owocowe 100 proc. i nektary owocowe, natomiast napoje o zwartości soku powyżej 20 proc. już mają być oprocentowane w wysokości 23 proc.

#wieszwiecej Polub nas

GUS: Rosną wynagrodzenia, zwiększa się zatrudnienie W styczniu, w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,9 procent, a płace o 7,5 procent –... zobacz więcej

„Od początku ostrzegamy przed niekorzystnymi zmianami, jakie ustawa niesie dla polskiej gospodarki – sadowników, rolników, producentów oraz konsumentów (...) Wzrost podatku aż o 18 pkt. proc. będzie stanowił olbrzymie obciążenie dla całego sektora rolno-spożywczego” – czytamy w oświadczeniu KUPS.

„Podniesienie VAT na napoje owocowe z wysoką zawartością soku do maksymalnej 23 proc. stawki jeszcze bardziej zmniejszy zapotrzebowanie branży na owoce i warzywa z polskich upraw – nawet o 150 tys. ton w skali roku. To oznacza olbrzymie problemy dla polskich sadowników, rolników i producentów. Najmocniej odczują to producenci jabłek, ale także czarnej porzeczki, wiśni, aronii czy marchwi” – napisano.



Według branży owocowej „przetwórstwo w Polsce jest odbiorcą ponad 60 proc. zbiorów jabłek i prawie 100 proc. aronii, porzeczki czarnej i wiśni. Soki wytwarzane z tych owoców w dużej części są wykorzystywane i do produkcji napojów owocowych, resztę trzeba wyeksportować, co z uwagi na rosnącą konkurencję innych krajów z roku na rok jest coraz trudniejsze”.



„Uważamy, że podwyżka podatku na napoje owocowe ma zminimalizować niższe wpływy do budżetu z tytułu preferencyjnych stawek VAT na szereg innych produktów w średnim koszyku dóbr konsumenta. Wyższy podatek VAT na napoje owocowe oznacza wzrost obciążeń dla nabywców, nawet na kwotę ok. 400 mln zł”.



Zdaniem KUPS choć ministerstwo finansów pod wpływem krytyki obniżyło VAT na nektary do 5 proc., to „problem nie został rozwiązany, ponieważ napoje owocowe mają być obłożone maksymalną 23 proc. stawką VAT”. A napoje owocowe mają kluczowy, bo aż 50-proc. udział w strukturze spożycia. Nektary zaś to zaledwie 12 proc. rynku.



Propozycje podniesienia VAT na napoje owocowe negatywnie oceniło także ministerstwo rolnictwa. Posłowie zaproponowali wystosowanie w tej sprawie dezyderatu do rządu. Projekt ministerstwa finansów dot. VAT jest nadal w konsultacjach społecznych.