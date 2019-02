Wenezuelski minister: Opozycja musi przejść po trupach, by obalić Maduro

Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino powiedział, że opozycja będzie musiała przejść przez „nasze trupy”, by obalić prezydenta Nicolasa Maduro i utworzyć nowy rząd w Caracas. Mówiąc o armii stwierdził, że nigdy nie zaakceptuje ona „rozkazów żadnego zagranicznego rządu”.

– Pozostanie rozmieszczona i postawiona w stan gotowości na granicach, tak jak rozkazał nasz dowódca, by zapobiegać naruszeniom naszej integralności terytorialnej – powiedział w komentarzu dla TV.



Rząd Maduro doprowadził Wenezuelę na skraj całkowitego załamania gospodarczego; Zachód, który nałożył na Caracas liczne sankcje, oskarża też dotychczasowego prezydenta o zapędy dyktatorskie, podminowywanie demokracji i korupcję.



23 stycznia na fali masowych antyrządowych protestów przewodniczący parlamentu i lider opozycji Juan Guaido obwołał się tymczasowym prezydentem Wenezueli, uznając, że wybory prezydenckie z maja 2018 r., które wygrał Maduro, nie były demokratyczne.



Przejęcie władzy przez Guaido uznało ponad 40 państw i Parlament Europejski. Nowego status quo nie zaakceptowała Rosja; oznajmiła, że uważa Maduro za jedynego prawowitego prezydenta Wenezueli.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by armia miała zamiar zignorować rozkazy oficjalnie urzędującego prezydenta, toteż może się okazać, że dojdzie do konfrontacji między protestującymi Wenezuelczykami i opozycją a siłami rządowymi.Pomoc humanitarna dla Wenezueli gromadzona jest w kolumbijskim mieście Cucuta. Na razie nie wiadomo, czy zgromadzone na granicy zapasy dotrą do potrzebujących – zgodę na to musi w praktyce wyrazić tamtejsze wojsko.