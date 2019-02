Stracił pozwolenie na broń, bo postrzelił go pies

Niemiec, zapalony myśliwy, którego postrzelił ... jego własny pies, nie kwalifikuje się do posiadania pozwolenia na broń – orzekł sąd administracyjny w Monachium, podtrzymując decyzję urzędu w tej sprawie.

W 2016 r. mężczyzna ten został postrzelony w ramię z własnej broni, która leżała – naładowana i odbezpieczona – w jego samochodzie. Strzał oddał jego pies, któremu udało się ściągnąć język spustowy.



Starostwo Pfaffenhofen an der Ilm w Bawarii, gdzie mężczyzna mieszka, postanowiło odebrać mu pozwolenie na broń. Nie przedłużono mu też uprawnień myśliwego. Przepisy stanowią bowiem, że myśliwemu nie wolno przewozić w samochodzie broni gotowej do strzału.



Monachijski sąd podzielił to stanowisko, uznając, że mężczyzna nie kwalifikuje się na myśliwego, „ponieważ trzeba przyjąć, że również w przyszłości będzie się nieostrożnie obchodził z bronią i amunicją”. Mężczyzna może się jeszcze odwołać od tego wyroku.





