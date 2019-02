Zarzuty dla policjantów za fałszowanie dokumentów

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi czterem policjantom z Lewina Brzeskiego, którzy mieli dokonywać wpisów do swoich dokumentów o fikcyjnych kontrolach drogowych – poinformował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Trzy lata więzienia dla nauczyciela za seks z uczennicą Na trzy lata więzienia za seks z uczennicą Sąd Rejonowy w Chodzieży skazał nauczyciela z Wyrzyska Jacka O. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze. zobacz więcej

Według wstępnych ustaleń, czterech policjantów z komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, w drugiej połowie 2017 r. miało wpisywać w swoich służbowych dokumentach informacje o kontrolach samochodów i podróżujących nimi osób, których w rzeczywistości nie dokonali.



Prokurator przedstawił wszystkim zarzut poświadczenia nieprawdy w zapiskach służbowych.



Podejrzani to policjanci w wieku od 32 do 42 lat. Usłyszeli od pięciu do ośmiu zarzutów. Zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.



Prokurator zrezygnował z zastosowania wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.



Za zarzucane czyny grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas