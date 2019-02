Róża Thun o funduszach europejskich: Walczymy o to, by zawieszać, zamrażać

– Propozycja dla krajów, które łamią praworządność, jest taka: nie dawać im pieniędzy. My walczymy o to: zawieszać, zamrażać te pieniądze, ale nie zabierajcie tych pieniędzy – stwierdziła w internetowym programie Tomasza Lisa Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein. Europosłanka Platformy Obywatelskiej odniosła się do prac nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2021-27. Posłanka narzekała również na brak aktywności europosłów PiS.

W dyskusji nad wpływem rządu na kształt Unii Europejskiej w programie „Tomasz Lis” Thun stwierdziła, że europosłowie PO aktywnie uczestniczą w dyskusjach nad wprowadzeniem powiązania środków budżetowych UE z oceną praworządności w kraju.



– Dzisiaj ten rząd PiS-owski nie odgrywa żadnej roli w Radzie – mówiła w programie posłanka PO. – Przecież oni mają budżet, prawda? Teraz tworzymy budżet na rok 2021-27. Moi koledzy z Platformy, którzy walczą o dobry budżet, o to, żeby jeżeli państwo łamie praworządność – najprawdopodobniej będzie to uzależnienie – kraje, które łamią praworządność, propozycja jest taka: nie dawać im pieniędzy – powiedziała.



– My walczymy o to: zawieszać, zamrażać te pieniądze; ale nie zabierajcie tych pieniędzy – tłumaczyła europosłanka.







W podobnym tonie wypowiadał się w trakcie kampanii samorządowej w Warszawie w czerwcu 2018 r. Rafał Trzaskowski. – Na szczęście dzięki naszym staraniom te pieniądze (środki unijne – red.) nie przepadają, tylko będą mrożone. (...) jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone – powiedział w rozmowie z Radiem Zet ówczesny kandydat na prezydenta Warszawy.Słowa te zostały wówczas odebrane jako ujawnienie ustaleń jego partii z urzędnikami z Brukseli.Róża Thun zastanawiała się, dlaczego posłowie PiS nie uczestniczą w dyskusjach nad mechanizmem, któremu rząd Polski stanowczo się sprzeciwia. Posłanka zarzuciła europosłom PiS małą aktywność w pracach Parlamentu Europejskiego.– Gdzie jest ten rząd, który w ogóle wspiera te rozmowy? Gdzie są posłowie pisowscy, którzy się włączają w tą pracę? – pytała posłanka. – No niech pani powie – dopytywał red. Lis. – No nie wiem gdzie są, bo nie widać – odparła. – Na sali ich nie widać? W komisjach ich nie widać? – ciągnął wątek dziennikarz. – W komisjach bardzo mało widać aktywność posłów PiS. Bardzo mało. Tej konstruktywnej pracy nie ma – podkreśliła Thun.Z rankingu aktywności europosłów mepranking.eu wynika, że dwóch najbardziej aktywnych Polaków w Parlamencie Europejskim to wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, który z wynikiem 190 punktów zajmuje ósme miejsce w całym PE, oraz Ryszard Czarnecki, który z kolei zdobył 165,7 punktów i zajmuje 16. miejsce.Trzeci w zestawieniu Polak – Tadeusz Zwiefka z PO – z wynikiem 129,6 punktów zajmuje 37. pozycję w rankingu. Sama Róża Thun w rankingu osiągnęła wynik 19,75 punktów i zajmuje 524. miejsce w parlamencie.