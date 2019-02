Lawina porwała kilkanaście osób

Lawina, która zeszła wczesnym popołudniem w Crans-Montana w Alpach Berneńskich w szwajcarskim kantonie Valais, porwała kilkanaście osób – informuje tamtejsza policja. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Według szwajcarskich mediów, powołujących się na lokalne władze, lawina zeszła na trasę narciarską i porwała od 10 do 12 osób. Na Twitterze pojawiły się zdjęcia trasy pod zwałami śniegu.



Agencja prasowa sda poinformowała, że w tym roku pod lawinami zginęło w Szwajcarii 12 osób. W analogicznym okresie zeszłego roku było to sześć ofiar śmiertelnych. Średnio pod lawinami ginie w Szwajcarii co roku 25 osób.

Several people were buried by an #avalanche at the Swiss ski resort of #Crans-Montana following days of warm temperatures. Search and rescue teams including two helicopters were dispatched to the site. [19 February] Credit: Twitter / Laure Lugon Zugravu, Le Temps #Fivosi pic.twitter.com/MOfnsazh52