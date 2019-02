Niechciani lokatorzy. Wilki atakują na Pomorzu

Do Smołdzińskiego Parku Narodowego wprowadzili się kolejni lokatorzy, z którymi strażnicy leśni woleliby się nigdy nie spotkać. Mowa o wilkach, które z uwagi na bogactwo zwierzyny w rezerwacie coraz częściej pojawiają się w rozstawianych przez leśników kamerach i fotopułapkach.

W Smołdzińskim Parku Narodowym występuje największe zagęszczenie jelenia w Europie, nic więc dziwnego, że wilki niemal stadami sprowadzają się do pomorskich lasów. Tylko w Smołdzinie strażacy zarejestrowali przy użyciu fotopułapek trzy watahy.



Według strażników parku na jego terenie żyje ok. 35 wilków, ale liczba ta stale wzrasta, ponieważ przepełniony zwierzyną rezerwat jest dla wilka jak szwedzki bufet . Każdego roku łupem drapieżników pada ok. 400 dzików, saren i jeleni.



Przez coraz większą liczbę wilków już zagrożona jest populacja jelenia dlatego coraz więcej leśników domaga się odstrzału drapieżników.



– W tej chwili ta równowaga jest zachwiana. Nie może być tak, że jeden gatunek rozwija się nadmiernym kosztem drugiego. A tak w tej chwili się stało, bo wilk jest tym gatunkiem dominującym i on tutaj dyktuje warunki – mówi Piotr Kneblewski, kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Dretyniu.



Według szacunków w lasach Pomorza Środkowego żyje około 900 wilków, ich liczba stale rośnie.





