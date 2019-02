Spójrzcie na niebo. Superksiężyc już tam jest

Dziś będzie można zaobserwować superksiężyc, czyli największą i najjaśniejszą pełnię księżyca w roku. Superksiężyc to zjawisko wyjątkowe, które mogą obserwować zwykli ludzie. Wschód księżyca o 16.51 i wtedy zjawisko będzie najlepiej widoczne.

Superksiężyc to zjawisko wyjątkowe – mówi Milena Ratajczak z obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.



– Czasami się zdarza, że księżyc jest nieco bliżej ziemi i wtedy jest trochę większy pod względem swoich rozmiarów kątowych, czyli tarcza jest większa w porównaniu do zwykłej pełni. Wtedy jest on jaśniejszy i bardziej spektakularny dla osób, które mogą go oglądać – powiedziała Milena Ratajczak.



W Polsce superksiężyc będzie najlepiej widoczny po wschodzie, tuż przed godz. 17.00. Zjawisko będzie można obserwować przez całą noc.



Dziś nad Polską, poza superksiężycem, gołym okiem zobaczymy również inne ciekawe – choć nieco bardziej pospolite – obiekty zimowego nieba.



Wśród nich znajduje się gwiazdozbiór Lwa i Oriona, ze słynnym Pasem Oriona. Tuż po zachodzie słońca dobrze widoczna będzie również Wenus.



– Nawet gołym okiem możemy obserwować te zjawiska, im jesteśmy dalej świateł miasta, tym lepiej – wyjaśnia Milena Ratajczak.



Według synoptyków IMGW wieczorem i w nocy, mimo częściowego zachmurzenia, będzie można obserwować superksiężyc. Najlepsze warunki do nocnych obserwacji będą mieli mieszkańcy Polski centralnej, południowej i południowo-wschodniej.

