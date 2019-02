Białystok świętuje stulecie odzyskania niepodległości

W Białymstoku w południe odbyły się główne oficjalne obchody stulecia odzyskania przez miasto niepodległości. Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego składano wieńce, była defilada wojska i służb mundurowych. Odsłonięto też okolicznościową tablicę.

Choć Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r., to niemiecka okupacja Białegostoku zakończyła się trzy miesiące później. Wtedy z miasta odjechał ostatni pociąg z niemieckim wojskiem ewakuującym się do Prus Wschodnich, a na ulicach pojawili się pierwsi polscy żołnierze.



Główne oficjalne uroczystości odbyły się w południe na Rynku Kościuszki, przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych (m.in. wojewoda podlaski i marszałek województwa podlaskiego), służby mundurowe, duchowieństwo, poczty sztandarowe. Uroczystości obserwowały tłumy białostoczan, widać było młodzież.



– Warto uświadomić sobie wagę tej chwili, by zrozumieć entuzjazm, z którym powitano pierwszych polskich żołnierzy. Byli to reprezentanci niezależnej armii niepodległego kraju, zwiastujący naszemu miastu, że skończyła się epoka niewoli. Że Białystok staje się właśnie częścią odrodzonej Polski – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski (6P), arcybiskup białostocki i gdański Kościoła Prawosławnego abp Jakub, metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok (fot. PAP/Artur Reszko)

Nawiązując do wydarzeń sprzed stu lat i decyzji marszałka Piłsudskiego, by przez Białystok była ewakuowana ze Wschodu przegrana armia niemiecka, podkreślał, że już wtedy miasto odegrało „rolę nie do przecenienia – uchronienia centrum kraju od przemarszu wojsk niedawnego zaborcy”.

– Pierwsze polskie mundury na Rynku Kościuszki oznaczały, że długie, pełne nadziei oczekiwanie, zakończyło się. Można włączyć się w pracę dla nowego państwa, podnoszącej się po czteroletniej wojnie, po 123-letnim rozbiciu, Rzeczpospolitej – dodał Truskolaski.



Podkreślał, że uroczystość, to też oddanie hołdu „bohaterom walki o polską niepodległość, ojcom polskiej wolności”. Wymienił wśród nich Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, a wśród osób związanych z miastem: Feliksa Filipowicza – w 1919 r. wybranego na pierwszego prezesa Rady Miasta oraz Seweryna Nowakowskiego - prezydenta miasta w latach 1934-39.



Wraz z ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie, urodzonym w tym mieście Ryszardem Kaczorowskim, Filipowicz i Nowakowski są tegorocznymi patronami Białegostoku.



Truskolaski przypominał, że miasto było zróżnicowane narodowościowo i religijnie; w pierwszej tymczasowej radzie miejskiej byli nie tylko Polacy, ale też Żydzi, Rosjanie i Niemcy.



– Wierzę, że radość sprzed stu lat wciąż zachowuje dla nas znaczenie. Wierzę również, że każdy z nas jest również dziś gotów do porozumienia, do współpracy ponad różnicami, do tak bardzo satysfakcjonującej pracy na rzecz naszej wspólnej przyszłości – dodał.



Po wystąpieniu prezydenta miasta – jedynym podczas uroczystości – i apelu pamięci, przy pomniku marszałka Piłsudskiego składano wieńce i kwiaty. Potem odbyła się defilada wojska i służb mundurowych.



Na zakończenie, na przylegającym do Rynku Kościuszki budynku dawnego Archiwum Państwowego, odsłonięta została okolicznościowa tablica w hołdzie mieszkańcom Białegostoku walczącym o wolną Polskę, „w setną rocznicę przybycia do Białegostoku Wojska Polskiego oraz powrotu miasta do odrodzonej RP”.



Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok na Rynku Kościuszki (fot. PAP/Artur Reszko)