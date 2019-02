Giertych i Kulczyk spotkali się na Jasnej Górze. Akta śledztwa w tej sprawie zniszczono

Miliarder Jan Kulczyk i ówczesny prezes Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych spotkali się w 2004 r. na Jasnej Górze. W tej sprawie śledczych zawiadomił sam Kulczyk, który twierdził, że polityk żądał od niego zdjęć, które miały skompromitować prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak donosi „Magazyn śledczy Anity Gargas”, po niemal ośmiu latach – w 2012 r. – prokuratura zniszczyła akta śledztwa tej sprawy, kwalifikując je jako „niearchiwalne”.

Dziennikarka śledcza TVP Anita Gargas poinformowała, że po tym, jak prokuratura badała doniesienia najpierw Kulczyka, później Giertycha – który oskarżył miliardera o składanie fałszywych zeznań – i po tym, jak umorzono tę sprawę, w 2012 r. zakwalifikowano dokumenty śledztwa jako „niearchiwalne” i je zniszczono.

CIEKAWOSTKA. Akta umorzonego śledztwa ws. potajemnego spotkania Romana Giertycha (ówcz. czł. komisji orlenowskiej) z Janem Kulczykiem na Jasnej Górze w 2004 r. zostały zniszczone w 2012 r. Prokuratura zakwalifikowała je do "kategorii niearchiwalnej". #oligarcha #afera pic.twitter.com/Cso0mtHttJ — Śledczy Anity Gargas (@MagazynSledczy) 19 lutego 2019

Kulczyk spotkał się z Giertychem w 2004 r. na Jasnej Górze. Giertych, który był wówczas prezesem LPR, pełnił także funkcję członka tzw. komisji orlenowskiej, która badała, czy wywierano nacisk na członków zarządu paliwowego giganta.Po tym spotkaniu zawiadomienie do prokuratury złożył najpierw Kulczyk. Twierdził, że Giertych namawiał go, by ten dał mu materiały kompromitujące prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W zamian Giertych miał mu zapewnić bezpieczeństwo.Potem ruch wykonał Giertych. On zawiadomił prokuraturę, że Kulczyk składa na niego fałszywe donosy. Decyzją śledczych sprawę umorzono.