Romki udawały głuchonieme, teraz odpowiedzą przed sądem

Policjanci z Krakowa na gorącym uczynku zatrzymali trzy kobiety, które udając osoby głuchonieme, wyłudzały na ulicy datki od przechodniów. Przekonywały, że są przedstawicielkami Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci Inwalidów w Europie, które zbiera pieniądze na bardzo szczytny cel, jakim jest budowa „Narodowego Centrum Pomocy”. Miały przy sobie listę „darczyńców”.

Policjanci przystąpili do akcji po informacji od świadka, który zauważył kobiety udające osoby niepełnosprawne, które wykorzystując ludzkie współczucie, wyłudzały od przechodniów datki pieniężne. Na miejsce pojechali funkcjonariusze w strojach cywilnych i wmieszali się w tłum. Zauważyli podejrzane kobiety na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego.



Jedna z nich zaczepiła obserwującego ją policjanta. Gdy ten pokazał swoją legitymację służbową, kobiety nie próbowały uciekać. Dwie z nich miały po 18 lat, trzecia – 26 lat. Wszystkie to obywatelki Rumunii pochodzenia romskiego. Funkcjonariusze znaleźli przy nich kartki z listą „darczyńców” – swoistą listę osób oszukanych. Z zapisków wynikało, że oszukiwani ludzie wpisywali się na listę i podawali miasto zamieszkania oraz kod pocztowy. Oszustki dopisywały także kwotę darowizny.



Zdaniem policjantów prawdopodobnie była zawyżana, by wywołać wśród darczyńców poczucie wstydu przed przekazywaniem mniejszych kwot pieniężnych. Nie zabrakło także kartek A4 z symbolami osób niepełnosprawnych, flagą Polski i różnych międzynarodowych organizacji.

źródło: policja pl

Oszustki przekonywały, że są przedstawicielkami „Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci Inwalidów w Europie”, które zbiera pieniądze na bardzo szczytny cel, jakim jest budowa „Narodowego Centrum Pomocy”. Twierdziły, że kilka godzin wcześniej przyjechały ze słowackiej Bratysławy i według planu tego samego dnia miały wrócić. Za próbę oszustwa bądź jego dokonanie kobietom grozi od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.