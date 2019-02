Zmarł słynny kreator mody Karl Lagerfeld

Jak donoszą francuskie media, w wieku 85 lat zmarł w Paryżu Karl Lagerfeld, znany projektant mody, dyrektor artystyczny domu mody Chanel.

Lagerfeld był dyrektorem kreatywnym Chanel, Fendi i swojej własnej marki. Wielokrotnie pytany o emeryturę zapowiadał, że będzie pracował dożywotnio, i słowa dotrzymał, choć jego nieobecność na ostatnim pokazie Chanel była dość wymowna.



– Wiesz, jak długi jest mój kontrakt? Jest podpisany do 2045 roku. Jest on dożywotni i strasznie mnie to raduje – przyznał w 2018 roku w rozmowie z Suzy Menkes.



Uchodził za tytana pracy i fenomen naukowy. Jak zdradził w wywiadzie dla brytyjskiego „Vogue”, naukowcy chcieli zbadać jego DNA, sądząc, że ma nadzwyczajne geny albo posiadł wiedzę na temat eliksiru młodości.



Wizytówką Lagerfelda był jego wizerunek. Ciemne okulary, czarny garnitur, biała koszula, rękawiczki i włosy związane w kitkę to charakterystyczne elementy, które jednych śmieszą, innych inspirują, jak np. twórców gry komputerowej „Je Veux Les Lunettes De Karl”.



Oprócz tego słynął z ostrego jak brzytwa języka - nie zwracał uwagi na to, czy krytykuje wizerunek księżnej, popularnej modelki, słynnej piosenkarki - jego komentarz potrafił drasnąć każdego. Jednak on nic sobie z tego nie robił, wciąż pozostawał uwielbianym projektantem.

Na pozycję, którą osiągnął w świecie mody, pracował od 1955 roku, kiedy wygrał - tuż po przeprowadzce z Niemiec - znaczący konkurs mody w Paryżu. Zapewniło mu to pracę w domu mody Balmain, a następnie Jean Patou, Krizia, Charles Jourdan i Valentino. W 1964, rozczarowany światowym haute couture, wyjechał do Włoch, by studiować sztukę. W 1967 powrócił do świata mody i zaczął współpracę z Fendi.



W 1972 wraz z domem mody Chloe stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. Od 1983 r. kierował domem mody Chanel.



Karl Lagerfeld