Naukowcy opracowali test do wykrywania sepsy

Naukowcy z University of Strathclyde w Glasgow opracowali nowy test na wczesną diagnozę sepsy. Zdaniem badaczy urządzenie może uratować życie tysięcy osób.

Urządzenie mikroelektrodowe analizuje krew pacjenta, a wyniki dostępne są w ciągu 2,5 minuty.



Do tej pory rozpoznanie sepsy zwykle opierało się na testach diagnostycznych. Sprawdzana jest temperatura ciała, częstość akcji serca, oddechów oraz wykonywane jest badanie krwi. Diagnoza trwa nawet do 72 godzin.



Naukowcy informują, że test może wejść w codzienne użytkowanie w ciągu trzech do pięciu lat. Wczesna diagnoza jest kluczowa, każda godzina opóźnienia i leczenia antybiotykami zwiększa prawdopodobieństwo zgonu.



Szacuje się, że co roku blisko 52 tys. osób w Wielkiej Brytanii umiera z powodu sepsy. Jest ona trudna do zdiagnozowania i może początkowo wyglądać jak grypa, zapalenie żołądka i jelit lub infekcja klatki piersiowej.

