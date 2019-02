Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję zwrotową

Komisja weryfikacyjna postanowiła uchylić decyzję zwrotową ws. nieruchomości położonych przy ul. Polnej 46 i przekazać sprawę miastu do ponownego rozpoznania - poinformował we wtorek przewodniczący komisji Patryk Jaki. Dodał, że decyzja w tej sprawie została wydana z naruszeniem prawa.

Szef komisji weryfikacyjnej mówił na konferencji w resorcie sprawiedliwości, że ws. nieruchomości przy ul. Polnej 46 decyzja zwrotowa wydana została „z naruszaniem prawa i zasługuje na uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia”. – Ponadto negatywne skutki społeczne w stosunku do lokatorów, spowodowane niewłaściwym zarządem budynku przez właścicieli, przemawiają za powierzeniem zarządu nad nieruchomością miastu – oświadczył Jaki.



Według komisji weryfikacyjnej prezydent Warszawy, wydając decyzję zwrotową, nie ustalił, czy pierwotny właściciel nieruchomości był w posiadaniu wskazanego gruntu.



W sprawie nieruchomości przy Polnej 46 prezydent Warszawy w lutym 2000 roku rozpoznał wniosek dekretowy, przyznając prawo użytkowania wieczystego na dwóch gruntach przy ul. Polnej 46 na rzecz następców prawnych pierwotnego właściciela. W 2006 roku część beneficjentów sprzedała udziały w roszczeniu do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółki. W związku z zawarciem tych umów oraz śmiercią części beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych zostały one zmienione decyzją prezydenta m.st. Warszawy z marca 2014 r. Zgodnie ze zmianą wskazano osoby posiadające roszczenia do zawarcia umowy użytkowania wieczystego.

Grunty przy ul. Polnej 46 zostały oddane następcom prawnym, wskazanym w decyzjach reprywatyzacyjnych po ich zmianie, w użytkowanie wieczyste na mocy umowy z lipca 2016 r. Wnioskiem z 14 grudnia 2017 r. prezydent m.st. Warszawy złożył do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności własnych decyzji z 21 lutego 2000 r. oraz z dnia 4 marca 2014 r. Komisja weryfikacyjna wydała we wtorek również 11 decyzji ws. przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wobec nieruchomości przy Noakowskiego 16 komisja przyznała 185 tys. zł odszkodowań i zadośćuczynień. W stosunku do Poznańskiej 14 komisja przyznała 117 tys. zł. Wobec nieruchomości przy Hożej 25a przyznano 94 tys. zł, a w stosunku do nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 jest to suma 12 tys. zł.