Powstanie polsko-litewska Rada Ministrów Obrony

Planowane jest powołanie polsko-litewskiej rady ministrów obrony – poinformował doradca prezydent Litwy Dalii Grybauskaite Nerijus Aleksiejunas, prezentując planowaną dwudniową wizytę prezydent w Polsce, która rozpocznie się w czwartek.

W rozmowie z radiem Żiniu Radijas Aleksiejunas powiedział, że zadaniem rady będzie omawianie kwestii dotyczących obrony. Rada ma obradować co najmniej raz do roku. Aleksiejunas wskazał, że tematem przewodnim wizyty Grybauskaite w Polsce będzie obrona i bezpieczeństwo. Zostaną podpisane m.in. dwie umowy. – Jedna przewiduje wymianę informacji dotyczącej monitoringu przestrzeni powietrznej, druga - swoistej afiliacji brygad Polski i Litwy wewnątrz NATO – powiedział doradca prezydent Litwy. Zaznaczył, że pozwoli to na zacieśnienie współpracy brygad w celu zwiększenia obronności tzw. przesmyku suwalskiego.



Wcześniej kancelaria prezydent Litwy poinformowała, że podczas spotkań Grybauskaite z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i premierem Mateuszem Morawieckim strona litewska zamierza poruszyć też kwestie polityki unijnej, realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych Rail Baltica, Via Baltica i Via Carpatia. Omawiane mają być również sprawy związane z realizacją wspólnych projektów energetycznych. W komunikacie kancelarii wskazano, że dla obu krajów szczególnie ważna jest współpraca w dziedzinie energetycznej i integracja ze wspólnym rynkiem europejskim.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Synchronizacja sieci elektroenergetycznych z systemem europejskim i połączenie gazowe z Polską (GIPL) ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko naszego regionu, ale też całej Unii Europejskiej – czytamy w dokumencie.W drugim dniu wizyty w Polsce Grybauskaite uda się do Lublina, gdzie wspólnie z prezydentem Dudą i prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką odwiedzi Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadę im. hetmana Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG). Prezydenci będą rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie i kwestiach dalszego wsparcia dla europejskich dążeń Ukrainy.Grybauskaite kończy dziesięcioletnie urzędowanie na stanowisku prezydenta Litwy. Wybory prezydenckie w tym kraju odbędą się 12 maja. Grybauskaite, która zwyciężyła w wyborach w 2009 i 2014 roku, zgodnie z konstytucją nie może po raz trzeci ubiegać się o urząd prezydenta.