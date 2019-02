Timmermans: Sprawdzę informacje o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zapowiedział, że sprawdzi informacje o dyscyplinarnych postępowaniach wobec sędziów w Polsce. Frans Timmermans mówił o tym w Brukseli przed spotkaniem unijnych ministrów do spraw europejskich, na którym jednym z tematów ma być reforma sądownictwa w Polsce.

Komisja już wcześniej mówiła, że otrzymuje informacje o dyscyplinarkach wobec sędziów, którzy składają pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.



– Polski sędzia jest także europejskim sędzią. Nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do składania pytań do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli to okaże się strukturalnym problemem, że sędziowie są obejmowani postępowaniem dyscyplinarnym, bo kierowali pytania do Trybunału w Luksemburgu, Komisja Europejska będzie musiała działać – powiedział wiceszef Komisji Frans Timmermans.



Około 15.00 ma rozpocząć się dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce. To ostatni punkt dzisiejszego spotkania ministrów do spraw europejskich 28 krajów.

