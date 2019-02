Sentymenty wobec Izraela to dziś droga donikąd [OPINIA]

Politycy rządzący obecnie Izraelem najwyraźniej sądzą, że Polska powinna nieustannie nadstawiać drugi policzek. Ale trzeba odróżnić sposoby niesprzeciwiania się złu od relacji międzynarodowych. Tym bardziej że władze Izraela coraz częściej biją na odlew. A to już jest polityczna patologia.

Piszę to z tym większym bólem, że przez dekady o wiele bliższy był mi filosemityzm: taki romantyczny, z obrazem Jankiela grającego na cymbałach w „Panu Tadeuszu”, z wizją przedwojennych żydowskich miasteczek z „Elegii...” Antoniego Słonimskiego, z nieledwie kabalistycznymi umiejętnościami słowotwórczymi u Juliana Tuwima, z żydowskim dowcipem, który stał się częścią polskiej popkultury w najlepszym wydaniu – choćby kultowy „Sęk” kabaretu Dudek. Gdy spojrzeć szerzej, w polskiej kulturze wyższej i niższej świat żydowski jest przedstawiany niemal zawsze w pogodnych barwach, a smutna nuta pojawia się tylko w pamięci o Holokauście.



Polska jest też krajem licznych wydarzeń kulturalnych, które w różnej formie nawiązują do wspólnej polsko-żydowskiej pamięci. Polacy chętnie je animują i chętnie w nich uczestniczą. I to nie tylko reprezentanci liberalno-lewicowej inteligencji. Sięga to dalej niż świat kultury: Janusz Korczak jest przecież niemal żydowsko-polskim świeckim świętym. A jego słowa z września 1939 roku, że nie zdejmie w oblężonej Warszawie stroju oficerskiego, bo to „mundur zdradzonego żołnierza”, stanowią ikonę tragicznej wspólnoty losów i patriotyzmu Żydów polskich.



Faktyczny antysemityzm, taki solidny, zadowolony z siebie, głupawy lub cyniczny, był u nas zawsze na obrzeżach, a w polityce jego oddziaływanie było marne. Warto zresztą przypomnieć, w bardziej już politycznym wymiarze, jak mocno choćby prezydent Lech Kaczyński dbał, także w przestrzeni symbolicznej, o dobre relacje między Polską a Izraelem, o dobrą pamięć o Żydach w Polsce. Wpisywał się w szerszy trend – od początku lat 90. kolejne polskie rządy dbały nie tyle o poprawne, co dobre i bardzo dobre relacje z Tel Awiwem. Wielkim orędownikiem przyjaźni polsko-żydowskiej był zresztą Jan Paweł II, o co mieli do niego ciche pretensje katoliccy tradycjonaliści, nie tyle niechętni Żydom, co krytycznie oceniający posoborowy ekumenizm. A równocześnie papieżowi z Polski obrywało się od niejednego rabina.



Dziś jednak nie da się zachować sentymentalnego filosemityzmu w polityce bez popadania w dysonans poznawczy. I bez szkody dla własnej wspólnoty narodowej. Zarówno politycy izraelscy, jak niemała część tamtejszych wpływowych mediów robią, co mogą, żeby pogorszyć relacje polsko-izraelskie. Najpewniej wiąże się to z poważnymi zmianami w samym Izraelu. Bardzo duże znaczenie mają tam obecnie Żydzi rosyjscy, kompletnie nieodczuwający jakiegokolwiek sentymentu wobec Polaków, niezwiązani z Polską żadną wspólnotą losów, obojętni nawet na ten prosty historyczny fakt, że Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to najczęściej właśnie Polki i Polacy.

Stereotyp polskiego antysemity, gra nim i wzmacnianie go jest dla nich też świetnym narzędziem w polityce międzynarodowej – polityka globalna to również strefa symboli. A Polska jest niestety wciąż peryferyjnym graczem w tej dziedzinie, bo na liczącą się produkcję popkulturową, którą ogląda globalna widownia na całym świecie, nie mamy właściwie żadnego wpływu. W odróżnieniu choćby od amerykańskich Żydów, ich przyjaciół, sprzymierzeńców i klientów.



Niestety, w Polsce jest też tak, że liczące się środowiska lewicowo-liberalne, nawet znacznie chętniej niż spora część polskich Żydów, dekretują, kto jest, a kto nie jest antysemitą. Ale im bardziej arogancka będzie postawa polityków Izraela, tym bardziej będzie to przeciwskuteczne. Tym bardziej że coraz większa liczba ludzi, także życzliwych Żydom, czuje irytację strategią Tel Awiwu wobec Polski. A to powoduje, że lekko rzucane oskarżenie „antysemita” traci jakikolwiek ciężar. Coraz większa liczba ludzi ma dość, bo widzi, że polski rząd chucha i dmucha na relacje polsko-izraelskie ile może, a rezultaty są odwrotne od zamierzonych.



Odnieść wręcz można wrażenie, że – również ze względu na relacje polsko-amerykańskie – politycy Prawa i Sprawiedliwości naprawdę chcieliby sielanki w relacjach z władzami Izraela. I chcieliby także nie narażać się Żydom amerykańskim, bo zdają sobie sprawę, że administracja Donalda Trumpa jest bardzo wrażliwa na te kwestie. I tu pojawia się szerszy problem: nasz proamerykanizm jest ostatnio tak gorący i bezkrytyczny, że tamta strona w ogóle nie musi się starać. Nie musi choćby wysyłać najmniejszego komunikatu do polityków Izraela, żeby ugryźli się w język i raczej temperowali, niż podkręcali antypolonizm w żydowskim świecie.

źródło: portal tvp.info

Podobno każdy kryzys jest szansą na pozbycie się złudzeń o sobie i świecie. Tyle że w polityce uprawianej na oczach społeczeństwa nikt nie chce się przyznać, że nie miał racji, bo źle to robi na słupki sondaży. Ale wyborcy mają swój rozum i przestają serio traktować tych, którzy mówią, że jest super – choć w pewnych sprawach super nie jest. Nasze relacje międzynarodowe nie są pasmem sukcesów – ale też nie istnieją żadne cudowne recepty na to, żeby w tydzień wszystko zmienić na lepsze. Patrząc od strony gospodarczej, Izrael jest dla nas trzeciorzędnym partnerem handlowym. A politycznie? Politycznie trzeba zacząć być wobec Tel Awiwu znacznie surowszym – o ile w ogóle wiemy, jak to zrobić.