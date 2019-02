Zapisy na V Dyktando Krakowskie. W konkursie weźmie udział m.in. Roksana Węgiel

Trwają zapisy na V Dyktando Krakowskie, które odbędzie się 16 marca. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 600 dla osób dorosłych oraz 200 dla dzieci i młodzieży – poinformowało biuro prasowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowani mogą nadsyłać zgłoszenia do 29 lutego za pośrednictwem strony mjo.uj.edu.pl. Jeśli zostaną wolne miejsca, to druga tura zgłoszeń potrwa od 1 do 10 marca. Zwycięzca dyktanda otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii. Przewidziano też nagrody rzeczowe.



Wzorem lat ubiegłych dla chcących sprawdzić się w ortograficznym wyzwaniu przygotowane zostały dwie kategorie wiekowe: junior do 15. roku życia oraz dla dorosłych. W tej pierwszej swoich sił spróbuje Roksana Węgiel - zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Z kolei dyktando dla dorosłych przeczyta piosenkarka Anna Wyszkoni. Obie wokalistki wezmą również udział w spotkaniu autorskim tuż po zakończeniu pisania sprawdzianu.



Tekst dyktanda, tak jak w latach ubiegłych, przygotuje językoznawca Mirosława Mycawka. W rozmowie z PAP zapowiedziała, że dyktando - tak jak w latach ubiegłych - będzie pod względem treści lub języka nawiązywać do Krakowa. Jak dodała, dyktando dla dorosłych ma być trudne, ponieważ biorą w nim udział osoby bardzo dobrze przygotowane; natomiast dla dzieci i młodzieży - łatwiejsze, aby zachęcić najmłodszych do ortografii.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.Dyktando Krakowskie odbędzie się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, który Wydział Polonistyki UJ organizuje od 21 lutego do 21 marca. W ramach wydarzenia, oprócz Dyktanda Krakowskiego, odbędą się m.in. warsztaty z emisji głosu, zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Collegium Maius.Rok temu zwycięzcą dyktanda został Arkadiusz Kleniewski, dziennikarz portalu tvp.info.