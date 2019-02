Zadała jeden cios nożem, okazał się śmiertelny. Poszło o telefon

Do zbrodni doszło na warszawskiej Woli. 46-latka pchnęła nożem swojego 53-letniego partnera. Poszło o telefon komórkowy, który mężczyzna kilka dni wcześniej oddał do lombardu. – Kobieta zadała jeden cios kuchennym nożem – mówi portalowi tvp.info podkom. Marta Sulowska z warszawskiej policji. 46-latka trafiła ofiarę w tętnicę szyjną. Mężczyzny nie udało się uratować.

Awantura, która miała krwawy finał, rozegrała się w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. Na co dzień zajmowała je para - 46-letnia Agnieszka M. oraz jest 53-letni konkubent.



Z wyjaśnień kobiety wynika, że zarzewiem kłótni był należący do niej telefon komórkowy, który kilka dni wcześniej, bez jej wiedzy, został zastawiony w lombardzie przez partnera kobiety. 46-latka wykupiła własność i wydawało się, że sprawa jest załatwiona.



Jednak niesnaski i pretensje ożyły podczas zakrapianego spotkania. – W furii kobieta miała chwycić za nóż – wyjaśnia nam podkom. Marta Sulowska z warszawskiej policji.



Kobieta zadała jeden cios. Okazał się śmiertelny. Trafiła w tętnicę szyjną. Zatrzymana przez policjantów początkowo nie chciała się przyznać do winy. Przedstawiała różne wersje wydarzeń. W końcu opowiedziała, jak doszło do zbrodni. W chwili zatrzymania miała ponad promil alkoholu w organizmie.

źródło: portal tvp.info

46-latka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Może jej grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.