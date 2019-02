Dworczyk: Polska bardzo poważnie traktuje kwestie prawdy historycznej

– Szereg międzynarodowych organizacji żydowskich potępiło skandaliczne wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu i p.o. ministra spraw zagranicznych Israela Katza. To pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj i jak wiele się zmieniło od ubiegłego roku, kiedy mieliśmy napięcie w relacjach polsko-izraelskich i wtedy Polska była praktycznie pozostawiana sama sobie – powiedział we wtorek w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

– Dzisiaj walcząc o dobre imię Polski, budując wizerunek naszego kraju za granicą, rozwijając kontakty międzynarodowe, mogliśmy liczyć na zdecydowaną reakcję i zrozumienie z jednej strony organizacji żydowskich, a drugiej w Europie i na świecie absolutne zrozumienie postępowania rządu polskiego, który dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiego doprowadził do zerwania szczytu V4 w Izraelu – powiedział Michał Dworczyk.



Jak dodał, takie sprawy nie mogą pozostawać bez konsekwencji. – Premier jest bardzo wrażliwy na sprawy związane z fałszowaniem historii, na kwestie związane z obroną dobrego imienia Polski poza granicami naszego kraju, stąd taka pryncypialna postawa i konsekwencje, które nastąpiły – podkreślił.



W niedzielę szef izraelskiego MSZ Israel Katz, odnosząc się do słów przypisanych przez media izraelskie premierowi Benjaminowi Netanjahu, stwierdził: „Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir (były premier Izraela – przyp. red.), któremu Polacy zamordowali ojca, »Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki«. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych”.



Po tej wypowiedzi premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd polskiej delegacji na szczyt V4 do Izraela.



Wyjaśnił, że podjął taką decyzję, ponieważ sformułowania, które padły z ust powołanego na ministra spraw zagranicznych Israela Katza, „są absolutnie niedopuszczalne”.





Zakończyła się konferencja bliskowschodnia. „Historyczne spotkanie” Powołanie siedmiu grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu – to najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w... zobacz więcej

„Rośnie prestiż i pozycja Polski”



Szef kancelarii premiera odniósł się także do rozmowy telefonicznej szefów rządów Polski i Izraela. – Premier Netanjahu potwierdził oświadczenie, które wcześniej pojawiło się na stronach jego kancelarii, ale premier Morawiecki chciał wyjaśnić dlaczego nie pojawi się w Izraelu. Wtedy jeszcze była mowa, że zastąpi go minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, ale po tym jak nowy minister spraw zagranicznych Izraela wypowiedział haniebne słowa, premier Morawiecki podjął jednoznaczna decyzję, że Polska nie będzie reprezentowana w Izraelu, a szczyt zostanie zerwany – zaznaczył.



Gość TVP Info dodał, że w czasie tej rozmowy premier Netanjahu dziękował Polsce, że współorganizowała razem z Ameryką szczyt bliskowschodni w ubiegłym tygodniu. – To było pierwsze od 28 lat spotkanie, w czasie którego usiedli obok siebie przedstawiciele krajów arabskich i Izraela i rozmawiali o ważnych problemach dla regionu – podkreślił.



– Ktoś może powiedzieć, dlaczego Polska angażuje się w sprawy tak odległe, tak nie mające pozornie znaczenia dla naszej części Europy, otóż jest inaczej. Pomijając kwestie polityki międzynarodowej , budowy pozycji Polski na forum międzynarodowym, jest jeszcze kwestia związana np. z migrantami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na ilość migrantów napływających do Europy, w tym potencjalnie także do Polski. Dzięki temu, że Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi stworzyła to forum do dyskusji dla krajów arabskich i Izraela bezwątpienia w perspektywie rośnie prestiż i pozycja państwa polskiego.





„Polska poważnie traktuje kwestie prawdy historycznej”



Szef kancelarii premiera pytany też pytany, czy rząd ma pomysł na to, w jaki sposób prawdę historyczną o relacjach polsko-izraelskich, polsko-niemieckich na zewnątrz pokazywać i sprzedawać jako prawdziwą.



– Paradoksalnie takie trudne sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach powodują wzrost świadomości i tego, jak wyglądała rzeczywistość w czasie II wojny światowej, kto był ofiarą, a kto był katem. Tego rodzaju sytuacje wywołują dyskusje również na arenie międzynarodowej, dzięki czemu zwiększa się świadomość, a inne kraje, inni nasi partnerzy zagraniczni widzą – dzięki takim zdecydowanym decyzjom, jakie podjął premier Mateusz Morawiecki – że Polska bardzo poważnie traktuje kwestie prawdy historycznej – powiedział Michał Dworczyk.