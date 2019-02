Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przesłuchuje Jacka Kapicę

Przed sejmową komisją śledczą ds. VAT rozpoczęło się we wtorek przed południem przesłuchanie byłego wiceministra finansów i szefa Służby Celnej Jacka Kapicy. Planowane na środę przesłuchanie Pawła Grasia została odwołane.

Jacek Kapica był wiceministrem finansów i szefem Służby Celnej w latach 2008-2015, czyli niemal przez cały okres, którym zajmuje się komisja.



W lipcu ubiegłego roku prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Kapicy oraz siedmiorgu urzędnikom resortu finansów.



Śledztwo dotyczy tzw. afery hazardowej, a Kapica „został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.



Prokuratura uznała m.in., że były szef Służby Celnej „umyślnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami”.



Zapoznałem się z dowodami zebranymi w sprawie oraz zeznaniami świadków i w mojej ocenie nie ma tam ani jednego dowodu na to, że nie wypełniałem swoich obowiązków – komentował zarzuty Kapica.





Swobodna wypowiedź świadka



Świadek Jacek Kapica, korzystając z prawa do swobodnej wypowiedzi, przedstawił swoje obowiązki i działania w latach 2008-2015 dotyczące przeciwdziałania szarej strefie w obszarze wyrobów tytoniowych, alkoholowych i paliw oraz nadzoru nad administracją podatkową.





Komisja bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.



Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.



Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.