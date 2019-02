„Nacjonalizm ślepy wobec historii”. Niemieckie media o stosunkach polsko-żydowskich

„Na nacjonalizmie ślepym wobec historii Polska i Izrael nie zbudują trwałego sojuszu” – pisze niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, komentujący ostatnie wydarzenia, związane z relacjami obu państw. „Izraelski minister spraw zagranicznych szykuje się do wyborów w kwietniu i atakuje władze w Warszawie. Polski rząd też chce zadowolić swoich jastrzębi i odwołał udział w historycznym spotkaniu w Jerozolimie” – pisze z kolei „Die Welt”.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu został odwołany, po tym jak w skandalicznych słowach nowo powołany szef izraelskiej dyplomacji wypowiadał się o „Polakach kolaborujących z Niemcami” w czasie II wojny światowej.



Niemieckie media, które komentują te wydarzenia, wskazują, że „kryzys” w relacjach obu państw mógł być wywołany przez brak silnych podstaw sojuszniczych oraz „nacjonalizm ślepy wobec historii.



„Benjamin Netanjahu dużo zainwestował w relacje z Polską i innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej. Izraelski premier uczynił to pomimo antysemickich akcentów na Węgrzech i graniczącej z rewizjonizmem polityki historycznej Polski. Zależy mu na sojuszu z tymi krajami Unii Europejskiej, które w Brukseli niezawodnie reprezentują jego stanowisko” – pisze dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.



Jak wskazano, „sojusz zbudowany jest na piasku, o czym świadczy nowa odsłona izraelsko-polskiego sporu o antysemityzm”. „Cywilizacji nie da się uratować za pomocą ślepego na historię nacjonalizmu” – pisze gazeta.



Z kolei inne niemieckie medium „Die Welt”, odnoszące się do ostatnich wydarzeń, nawiązuje do zbliżających się w Izraelu wyborów. „Izraelski minister spraw zagranicznych szykuje się do wyborów w kwietniu i atakuje władze w Warszawie. Polski rząd też chce zadowolić swoich jastrzębi i odwołał udział w historycznym spotkaniu w Jerozolimie” – czytamy w artykule.

„Kryzys pokazuje, że krótkotrwałe problemy w polityce wewnętrznej mogą obciążyć bilateralne stosunki, chociaż oba rządy mają wspólne długofalowe interesy” – dodaje „Die Welt”.Gazeta stwierdza też, że „nikt nie spodziewa się, że spór będzie miał długofalowe skutki, przynajmniej dopóki nie dojdzie do zmiany rządu”. „Netanjahu i Morawiecki będą się potrzebowali także po wyborach i znajdą na pewno sposoby, by zapomnieć o różnicy zdań” – pisze dziennik.