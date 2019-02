Kosiniak-Kamysz o Niesiołowskim: Jego nazwisko nie pojawi się na listach wyborczych

Szef PSL powiedział w „Kwadransie politycznym”, że nazwisko Stefana Niesiołowskiego nie pojawi się na listach wyborczych. – Oddał się do dyspozycji. Zadeklarował zrzeczenie się immunitetu. Będzie wyjaśniał swoją sprawę – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców pytany o konflikt dyplomatyczny z Izraelem podkreślił, że słowa o „antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki” bardzo bolą. – To jest ordynarne kłamstwo – stwierdził. – Nie ma drugiego narodu na świecie, który w taki sposób pomagałby ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Dzisiaj budowanie poparcia politycznego na antypolonizmie w Izraelu to jest fatalna droga do jakichkolwiek relacji polsko-izraelskich – ocenił Kosiniak-Kamysz.



Podkreślił, że na te słowa trzeba było zareagować. – Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tam (na szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu – przyp. red.) mógł pojechać – powiedział. Kosiniak-Kamysz ocenił, że gdyby szczyt bliskowschodni nie odbył się w Polsce, te słowa by nie padły. – Nie byłoby przestrzeni do tego zarzewia – mówił. Jego zdaniem prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. – W kwestii konferencji bliskowschodniej, efektów tej konferencji, jej pokłosia – mówił.

Szef PSL pytany o zbliżające się wybory do PE powiedział, że decyzję w sprawie ewentualnej koalicji jego ugrupowanie podejmie w najbliższą sobotę. Przyznał, że jest kilka wariantów. – Zawsze wariantem, który jest możliwy w PSL i zawsze jest bardzo prawdopodobny, jest samodzielny start – powiedział. Przyznał jednak, że duża koalicja daje szanse na „silną reprezentację środowiska proeuropejskiego w PE".