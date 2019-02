Największa i najjaśniejsza pełnia Księżyca w 2019 r. już we wtorek

We wtorek, 19 lutego, na niebie będzie można podziwiać pełnię księżyca, która będzie jednocześnie największą i najjaśniejszą w 2019 roku. Lutowa pełnia nosi nazwę Snow Moon (śnieżny Księżyc).

Superksiężycem nazywamy zjawisko, kiedy Księżyc znajduje się w pełni i jest w perygeum swojej orbity. Oznacza to, że jest on tak blisko Ziemi, jak to tylko możliwe.



Według NASA Księżyc w tym położeniu jest dla obserwatorów nawet do 14% większy i świeci do 30% jaśniej niż w momencie, gdy jest najdalej oddalony od Ziemi.



Lutowy superksiężyc określany jest przez NASA mianem „śnieżnego”. Nazwę tę nadano ze względu na typowe o tej porze roku silne opady śniegu.



Superksiężyc pojawi się na niebie 19 lutego. Pomimo tego, że wydawać się będzie, że tarczę Srebrnego Globu widzimy w pełnej okazałości dłuższy czas, moment ten trwa jednak tylko chwilę. W Polsce nastąpi to o godzinie 16:53.



Do obserwacji zjawiska nie potrzeba profesjonalnego sprzętu, jednak warto wybrać się za miasto, z dala od świateł.

