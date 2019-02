Klub wyrzucony z rozgrywek po porażce 0:20

Trzecioligowy włoski klub piłkarski Pro Piacenza został wykluczony z rozgrywek, po tym jak w siedmioosobowym składzie przegrał wyjazdowy mecz z Cuneo 0:20. W ukaranym zespole wystąpiło sześciu nastolatków i... 39-letni fizjoterapeuta.

Problemy ze skompletowaniem drużyny na niedzielny pojedynek to efekt protestu pierwszego zespołu Pro Piacenzy i sztabu szkoleniowego. Odmówili oni wyjazdu do Cuneo z powodu zaległości w wypłatach. Jedynymi chętnymi do gry zawodnikami, jakich mogły znaleźć władze klubu, byli wspomniani nastolatkowie i fizjoterapeuta.



Gdy okazało się, że niektórzy z piłkarzy nie byli wcześniej zgłoszeni, by wystąpić w tym meczu, komisja dyscyplinarna włoskiej federacji (FIGC) wyrzuciła Pro Piacenzę z Serie C. Cuneo przyznała walkower, a więc wynik zmieniono na znacznie korzystniejszy dla przegranych (0:3).



Władze FIGC podkreśliły, że ukarany klub został zdyskwalifikowany z powodu poważnych naruszeń przepisów przy okazji meczu z Cuneo, ale także dopuścił się wielu innych nieprawidłowości.

